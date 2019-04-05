台南繼父爆打3歲女童！她「手、背瘀青」好痛...還曾罰站一夜沒睡覺

▲台南又傳虐童，（右）涉嫌施暴的劉姓繼父。（圖／翻攝自爆料公社）



地方中心／台南報導

台南一名王姓女子指控劉姓姊夫對3歲外甥女家暴，除了拿衣架把孩子打到全身傷痕累累、瘀青，有時還不讓她睡覺罰站一整夜，沒想到姊姊，也就是外甥女的親媽媽居然都沒有阻止。王女看不下去，在臉書上PO文希望借助網友力量，叫劉男出來面對，引起大家關注。

警方表示，5日已經受理報案，並且通報家庭暴力防治中心，近期將傳喚女童父母親到案說明；至於疑似被家暴的女童目前已經完成驗傷，帶離原生家庭。

▲手、腳、背都瘀青。



王姓女子表示，劉姓姊夫（30歲）是外甥女的繼父，3人同住在台南市東區，沒想到2日下午居然只因懷疑女童偷拿鄰居小孩的玩具，就拿衣架打她的手，甚至動手毆打背部，造成身上多處瘀青紅腫，看了讓人不忍心。更扯的是，請生母出來主持公道，卻得到消極的回覆。

她痛批，「你他媽的有種出手把一個3歲小孩打到全身傷痕累累，那你就不要躲起來，我一定會把你找出來的，我一定要讓你體會被虐待的感覺。」貼文一出網友紛紛揚言要肉搜，把打人的劉姓繼父找出來，要他出來面對。

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