陝西省長451字恭讀祭文　已亥年西安清明公祭「軒轅黃帝」

▲已亥年西安清明公祭「軒轅黃帝」。（圖／記者蔡儀潔攝，下同）



記者蔡儀潔、吳易達／西安—台北連線報導

已亥年（2019）清明公祭軒轅黃帝典禮5日在陝西西安舉行，來自大陸各省、自治區、直轄市、香港、澳門特別行政區、台灣以及海外的萬餘名華人齊聚黃帝陵軒轅殿祭祀廣場，共同祭奠人文初祖軒轅黃帝。禮上，陝西省省長劉國中恭讀祭文451字，以表祭祖。

值得注意的是，台灣方面出席的有新黨主席郁慕明和台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄等300多名台灣各界人士，大陸方面則有海協會長張志軍、陸國務院僑辦主任許又聲。

祭文如下，「歲次己亥，節屆清明；橋山巍麗，松柏翠凝。軒轅冑裔，肅戴虔敬，謹備尊禮，恭祭聖靈。辭曰，赫赫吾祖，肇啟八荒。綏服九牧，鑄鼎安邦。創歷定法，勳名煥彰。仁心弘恕，德耀天罡。千秋萬代，享元祖之嘉惠；億姓兆民，頌人文之蘭芳。」

「悠悠天地，包容萬物浩浩無際；泱泱華夏，相傳薪火生生不息。岌岌近代，積困貧弱列強欺厲；卬卬新華，民族獨立屈辱蕩滌。四十年改革開放，家國富裕；新時代奮發圖強，築夢夙夕。防御風險，綢繆未雨；精準脫貧，史無前例；污染治理，堅定不移；攻堅克難，勇往直驅。減稅降費，蓄經濟繁榮之力；尊才重智，強自主創新之基。北斗嫦娥，探星月蒼穹之秘；航母銀鷹，揚衛國守土之旗。川藏鐵路穿雪域，港珠澳橋架虹霓；各族同胞共呼吸，兩岸三地唇齒依。雲雷激盪，大變革百年未遇；自信在胸，九萬里風鵬正舉。核心掌舵，穩征帆馳風騁雨；四海同欲，眾志成復興可期。」

「堂堂三秦，壯志凌雲，自強不息，月異日新。聚焦高質量，發展穩中有進；堅持興產業，脫貧普惠鄉親。改革放管服，環境宜商營運；奔騰長安號，開放迭報佳音。傾力護生態，山河秀美奇俊；全面防風險，排憂除患解紛。埋頭苦幹，勇擔重任砥礪奮進；牢記使命，追趕超越不忘初心。」

「乾坤朗朗，沮水湯湯。洪緒永念，盛舉同襄。祈吾祖，助寰球同舟共濟，佑中華萬古恒昌。大禮告成，伏惟尚饗！」

文畢，全體代表向軒轅黃帝像行三鞠躬禮。