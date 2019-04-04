登革熱被隔離！6同學「憋笑瞻仰」神還原　2.4萬人狂讚...笑虧少1點

▲同學們假裝面色凝重，其實超想笑XDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

隨著悶熱天氣的到來，登革熱疫情逐漸升溫。一名網友就分享系上爆笑故事，有位學長感染登革熱，幾個好友在探視的過程中，他被蚊帳罩住隔離，而這一幕瞬間和喪禮上的「瞻仰遺容」大重疊，讓許多人不禁笑虧，「默哀1分鐘」、「學長平常人緣不錯，告別式大家都有來」。

網友在「爆廢公社」po文表示，「學長得登革熱需要被隔離，但看起來怎麼怪怪......。」只見他直挺挺地躺在單人床上，整個人被粉色蚊帳罩住；而6名男同學紛紛低下頭，雖然表情凝重，但仔細看不難發現，有幾個人努力在憋笑，同時大家都將手放身前，就像在悼念什麼一樣。

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原本大家特地到他宿舍探望的舉動，散發滿滿兄弟之情，但這畫面根本神還原「瞻仰遺容」時的情景，瞬間戳中大票網友的笑點，還吸引超過2.4萬人按讚及熱烈討論。

網友們紛紛笑回，「學長表示平日真的白疼你們了」、「腳尾飯勒？專業點好嗎」、「家屬答禮...禮成」、「學長一路好走」、「台南永康高富帥協會理事長代表致意」；還有不少人覺得，這一幕和白雪公主的故事也有幾分相似，忍不住打趣道，「等王子來親他」、「白馬王子該出來了」、「還有一個小矮人咧」。

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