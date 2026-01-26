怕霍諾德出意外成全球陰影！Netflix轉播「刻意延遲10秒」

▲Netflix直播團隊派出直升機全程拍攝。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功完成。當天他動作流暢、神情冷靜，但事後Netflix證實，這場直播其實早就準備好「最壞打算」，為的就是避免全球觀眾親眼看到無法挽回的悲劇。

根據《富比士》（Forbes）報導，Netflix為這場《摩天大樓直播》（Skyscraper Live）事先制定了嚴格的災難應變計畫。Netflix副總裁加斯平（Jeff Gaspin）表示，「如果不幸發生墜落，我們就會切斷畫面。」他坦承，轉播訊號刻意設下10秒延遲，「沒人希望看到那種慘劇，但若真的發生了，我們就是直接切掉，就這麼簡單。」

10秒「死亡屏蔽時間」避免成全球陰影

物理學推算顯示，人體從台北101頂端自由落體，考量空氣阻力後，大約需要10.2秒才會落地。也就是說，Netflix設下的10秒延遲，幾乎是精準計算出的「死亡屏蔽時間」，能在最後一刻切斷畫面，避免直播成為全球陰影。

霍諾德受訪時曾談到台北101的特殊性，直言這棟建築「反而沒那麼危險」。他向《Deadline》表示，「如果出了差錯，我通常會死，但在這棟特定建築上，這不完全正確，因為每隔幾層樓就有突出的陽台。」

霍諾德解釋，台北101層層堆疊的幾何設計與阻尼器結構，讓即便失手，也可能只跌落到下方露台，而非一路直墜地面，可能其實比自己過去爬過的許多岩壁都來得安全。