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女兒抓螳螂！寶特瓶一晃...4倍長鐵線蟲「爆肚竄出」噁炸　網狂起雞母皮

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網搜小組／綜合報導

一名母親日前po文表示，女兒用寶特瓶活抓到螳螂，沒想到只是輕輕一搖，竟竄出一隻4倍長的鐵線蟲，模樣十分嚇人，而畫面讓她們大眼開界外，也不禁雞皮疙瘩掉滿地。

▲女兒抓螳螂！寶特瓶一晃...4倍長鐵線蟲「爆肚竄出」　一票人秒起雞母皮。（圖／Ariel Liao授權引用）

▲鐵線蟲不斷在瓶內蠕動。（圖／Ariel Liao授權引用）

請繼續往下閱讀...

擁有「鐵甲武士」形象的螳螂，卻有著難以招架的天敵，那就是鐵線蟲。成熟的鐵線蟲會在水中產卵，先是由中間宿主像水蠆等（蜻蜓的幼蟲）吃下，再被最終宿主螳螂給吞進肚後，牠們便於體內發育成熟，最後戲劇性的「破肚而出」時，也代表著螳螂走向生命的盡頭。

一名母親看到女兒的傑作後，忍不住在「爆廢公社二館」發文，直說「女兒抓到一隻螳螂，晃動後竟然拉出一條超長的鐵線蟲，嚇死人了。

▲女兒抓螳螂！寶特瓶一晃...4倍長鐵線蟲「爆肚竄出」　一票人秒起雞母皮。（圖／Ariel Liao授權引用）

▲鐵線蟲足足有螳螂身體的4倍長。（圖／Ariel Liao授權引用）

對此，網友們紛紛回應，「毛毛的~覺得可怕」、「聽到名字就覺得快吐了」、「好久以前看過韓國拍的電影《鐵線蟲入侵》，回想起來超級噁心啊啊啊」、「還好裝進瓶子裡了」、「順便機會教育一下」、「幫螳螂QQ」。

值得一提的是，儘管人體也有可能遭鐵線蟲「入侵」，但並不會像螳螂等昆蟲，有這樣慘烈且悲壯的下場。據了解，人體會被寄生的部位，大多在泌尿道或消化道，若不幸發生，可能會引起腹瀉、尿痛、嘔吐等症狀，不過只要及時治療，還是能恢復健康，畢竟人體並非適合鐵線蟲的宿主，所以也不用擔心牠們會在體內繁殖，甚至危及性命。

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關鍵字：螳螂,鐵線蟲,爆廢公社,女兒,寶特瓶

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