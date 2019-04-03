鹹酥雞的隱藏菜色！　他加購後嚇傻：30元這麼大包？

▲這個九層塔太多了吧XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

不少民眾吃鹹酥雞必配九層塔，但你曉得九層塔可以「加購」嗎？一名網友在臉書表示，自己是九層塔控，點餐時告訴老闆要加購九層塔，結果撕開紙袋很傻眼，「沒想到這麼多」。其他人看完照片紛紛笑說，「我以為是地瓜葉」、「老闆真材實料」。

這名網友在《爆廢公社》透露，自己吃鹹酥雞一定要有這味。他當時加30元，請老闆多放九層塔，撕開包裝後被滿滿的綠菜嚇到，「感覺整包都是了...怕jpg」。從原po曝光的照片可見，30元份量的九層塔完全變成主餐，鹹酥雞、玉米筍反而變成配菜。

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照片曝光後，掀起網友熱烈討論，不少人笑說以為是空心菜、地瓜葉等青菜，也有人說「好吃是好吃，但是很油耶」、「香」、「老闆，來一包九層塔！幫我加一點鹹酥雞齁」、「還要加洋蔥跟蒜頭！」還有同好笑說，「我也會加，但都只是加10塊」。

而沒想到會引發網友熱議的原PO也還原當時狀況，點菜後老闆有問他「確定要加嗎？很多喔」，他原本沒放在心上，不料真的這麼多。另外有網友指出，九層塔的價格不貴，「我朋友每天用掉的九層塔一大袋也才50元」、「九層塔的粗枝有修掉的話，我一定買50...真的便宜」。

▲原PO全文。（圖／翻攝自爆廢公社）