一巴掌回禮霸凌者！她揭內心傷疤「吃男同學體毛」　校方裝死逼出私刑正義

▲媽媽要女兒站在霸凌者面前，永遠面對惡勢力。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽發現女兒遭到同學霸凌，還被校方「河蟹」處理後，氣得她衝去學校與霸凌者理論，讓女兒回送禮物「一巴掌」。影片在網路曝光後，也勾起許多人內心深層不堪的校園霸凌回憶，一名女網友就自曝國中3年的慘況，連喝水都能喝到體毛，跟老師反應結果都被裝死處理掉，長達3年的霸凌讓她崩潰說「我只想結束自己的生命......。」

媽媽為何請女兒打同學一巴掌，其實背後有個心酸故事。她在貼文上寫道，女兒2年前被選上戲劇女主角，但遭到擔任女二角的同學妒忌，並當著全班的面打了女兒一巴掌，不料事情遭到校方「緩頰」下莫名落幕。

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直到最近女兒看到自己得到的獎項都會惶恐，她追問之下才知道當初事件的全貌，只好用自己的方式送霸凌女「禮物」。從曝光影片可見，她要女兒勇敢站在當初甩她巴掌的同學面前，並奮力回擊一掌，她再反問霸凌的同學「當著全班的面被打巴掌好受嗎？」就是要霸凌者嚐嚐看當初羞辱別人的滋味，有多麼地差。

▲原PO寫給霸凌女兒的同學家長一封信，告知事件始末。（圖／翻攝臉書）

影片曝光後，也喚起許多人深層的陰影。一名女網友在「爆怨公社」PO文回憶，她國中3年來遭霸凌，在學校被同學取難聽的綽號，連上網都能看見怒罵她的文章，在霸凌者的捉弄下，原本當初跟她要好的同學逐漸遠離，「不敢跟我當朋友，害怕跟我有一樣的下場。」

霸凌者捉弄的行為不僅這些，她的抽屜常常被男同學弄亂，甚至連自己帶的衛生紙全被抽光，最噁的是，她還在水壺裡看見男同學丟的一根體毛，讓她心生恐懼並告訴老師，結果被老師「河蟹」處理掉了。她無奈說，她也有告知家人，媽媽還來學校過，但校方不願處理，只想息事寧人。

▲媽媽的行為引來網友支持、反對雙方議論，但遭受3年霸凌的原PO來說，她是非常贊同的。（圖／翻攝當事人臉書）

在霸凌同學的羞辱下，國中3年來的校外教學、畢業旅行，她都缺席不敢去，甚至變得越來越悲觀，只想用自殺解決一切。她透露，那一段時間她只想傷害自己，拿美工刀割自己的手，想結束自己的生命，「對他們來說，當時只是開玩笑的，但過了這麼多年，這些陰影依然存在我心中。」

該名媽媽要女兒反擊巴掌送禮的舉動，備受兩派網友議論，但在遭受3年霸凌的原PO眼裡，根本是英雄。她在留言區表示，那名媽媽真的很棒，她小孩以後若被霸凌，「我會讓對方知道什麼是痛不欲生。」

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