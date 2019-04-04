長孫下體奇癢！祖墳「直插斷骨」有恐怖陰謀　壞小姑骨盆破裂...慘死異鄉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

台中一名男孩某年家族掃墓完，下體突然奇癢腫脹，儘管看醫師吃藥仍不見好轉，於是母親、外婆帶他到苗栗一間宮廟找師父，結果竟是祖墳出了問題，後來他們又請風水師處理；沒想到，不僅在墳龜找到一根有筆畫痕跡的泛黃斷骨，還意外得知小姑的恐怖陰謀。

藝人陳為民近日上《來自星星的事》，分享台中一位朋友的親身經歷，他們大家族有一年掃墓完，7歲長孫就一直抓生殖器，當天父親幫兒子洗澡時，也發現他的下體特別腫脹，而接下來兩三天，弟弟不斷向母親抱怨下面好癢，「媽媽仔細看後，覺得真的不對勁，而且下面大到快跟一支玉米一樣，於是趕緊帶他到醫院看診。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

一個禮拜後檢驗下來，弟弟疑似真菌感染，但不管吃藥還是擦藥，情況都不見好轉，而且奇怪的是，原本小姑不太喜歡他們家兩個小朋友，態度也很冷淡，但自從那次掃墓後，到他們家的次數越來越頻繁，還突然關心起7歲的姪子。

隔了幾天，母親回台北娘家時，提到兒子這件怪事，外婆一聽下意識覺得不是普通的病，一定是有什麼奇怪的東西，所以便帶孫子到宮廟看看，當時他們還沒踏進廟裡，廟方立刻出聲，「你們不要進來，後面跟了6個鬼」，而後表示這是前世累積的東西，就是要還這個業，並幫他們做一些祭改。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

原以為詭異之事就此翻篇，小朋友的情況也有所改善，沒想到弟弟仍吵說會癢、不舒服。在四處打聽後，他們帶弟弟到苗栗一間宮廟想化解，結果得知竟是祖墳有問題，於是找了一位風水師，一同到祖墳一探究竟。

抵達現場後，風水師先是對墓拜了一下，口中不斷念念有詞，並默默走到墳龜上面繞了兩圈，沒多久他蹲下身，將手伸進土裡撥弄了一下，接著竟從正中央拉出一根斷掉的骨頭，重點是上面還有黑色筆畫的痕跡，後來風水師處理了一會兒，也交代他們要辦的事，當天回去小朋友就恢復正常了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

事後，風水師警告，「你們家有人刻意想要破壞長子這一房的風水」，還提示他們得小心家族裡的女生，接著寫了一張符，讓他們貼在家門口。離奇的是，他們貼上符後，小姑沒幾天就突然申請到一個工作，遠赴南非開普敦，結果才去不到一個禮拜，就發生車禍導致下盤骨盆破裂，當場身亡了。

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