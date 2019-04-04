　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虎媽巴掌事件有感！她自曝高中被霸凌經歷　提5點育兒經：我絕不會忍2年

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）台▲虎媽替女兒出氣動私刑，事後因引起正反風波，發文道歉。（圖／翻攝臉書爆料公社 )

記者張靖榕／綜合報導

某位媽媽帶著小四女兒到學校和霸凌人的同學討公道，事件在近日引發社會各界熱議，一名高中時被霸凌過的媽媽也在臉書上分享自己的育兒經，「今天巴掌事件發生在我孩子身上，講真的我不會忍到2年」。她提出自己教育孩子的5大重點，希望孩子能好好保護自己，「安全第一、健康第一」，但如果已經出聲制止霸凌者還被打的話，也應該要懂得反擊。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「關於霸凌，我本身就是霸凌的受害者」，所以從小教育女兒「安全第一、健康第一」，第二點是，無論發生什麼事，都要女兒和媽媽說，這樣才有辦法告訴女兒該怎麼處理。第三點是將心比心，「妳是媽媽的寶貝，媽媽的一塊肉，別人也是他們家的寶貝，所以我們不可以欺負人，也請妳一定要好好爆護自己，妳痛媽媽更痛！」

原PO說，第四點是要懂得對自己做的事情負責任；第五點，「當別人打妳，妳要先大聲問對方『為什麼打我』，告訴對方很痛，請他停止。如果他還是打妳，請妳告訴媽媽和老師，因為是對方先打妳，所以妳是站得住腳的，老師和大人一定會處理。如果大人都已經出面溝通過，他還是打妳，請妳衡量一下自己的能力，打回去，狠狠的打回去！」

請繼續往下閱讀...

▲▼虎媽巴掌事件有感！她自曝高中被霸凌經歷　提5點育兒經：我絕不會忍2年。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲原PO高中曾有被霸凌的經驗，因此更注重孩子不能在外受欺負，同時也要將心比心。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

「其實對方打了是好事，不打未必是好事」，原PO回憶高中被同學霸凌的過往，「媽媽自己被霸凌的經驗，純屬分享。」她說，高一時因為同儕間的誤會和不成熟，對方雖然當下沒有動手，卻向全班散播個人立場，導致自己在高中生涯漸漸被同學疏遠、排擠。

面對全班的壓力，原PO想盡辦法去教官室、招生組參與事務，就為了能夠請公假遠離班上不友善的氣氛，「教官也有請我們雙方到教官室聊，但回到班上還是一樣，問題沒有處理，我想這就是所謂『校方態度消極』。」

原PO表示，被對方霸凌的程度有增無減，但因為自己不做任何回應一直忍耐，全班同學的態度反而漸漸轉好，「我變得更有自信，更開朗了，直到快畢業的時候，對方動手打了我！」忍耐了2年，原PO終於忍不住「殺紅了眼死命反擊」，抓著對方頭髮不放。

「她都已經閃妳閃成這樣，到底還想怎麼樣」、「妳憑什麼打她」？原PO在衝突的過程中，聽到班上同學努力制止霸凌者時說的話，「我學到很多，只要妳努力，一定會有人看到；做自己反而更多人喜歡。」原PO說，事後對方因為打輸不服氣，叫來外頭的混混，而當時的男友在員工旅遊，又聽到舅舅說，「反正妳打贏了，人家要妳赴約就去啊，跪一跪就好了」，於是原PO照做，「這霸凌算是我自己處理好了吧，之後的日子，我和全班同學每天瘋啊，鬧啊，搞笑拍下好多影片跟照片。」

►►►影／虎媽道歉！1116字還原「甩耳光私刑」真相　自認做壞榜樣：只想保護孩子

原PO說，那2年被霸凌的日子像熬了20年，「今天巴掌事件發生在我孩子身上，講真的我不會忍到2年，我自己就常教孩子，不要碰別人的臉，即使在玩也一樣。不要打人，尤其不要打臉，所以對方都打我女兒臉了，我絕對不可以忍到2年，因為這2年的壓抑與怨氣足以殺了一個人！」

►►►影／29歲OL掃墓後左眼紅腫爆痛「視力剩0.1」　眼皮翻開發現世界首例

►►►女大生徵男伴文「萬元日薪爽玩3打1」　每逢連假必出現…只有她真的找到

ET快訊
25歲女老師傳「水滴裸胸照」調情男友　瘋傳全校遭解雇
國際桌總列世界排名　陳建安／鄭怡靜積分1730排名第一
女控訴「13歲遭強吻性侵」　男星為證清白自殺身亡

關鍵字：爆廢公社,虎媽,霸凌,受害者

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

體驗不一樣的兒童節　越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁

基隆童話藝術節歡樂開跑　首日人潮爆滿充滿繽紛童樂

連假出遊拍照必備！2招教你P掉照片路人甲

更新／清明連假首日中午過後解除高乘載　國5估塞到下午4點

唉！6件「看起來還好的小事」其實重傷地球　換新手機、放天燈都上榜

以「島嶼電影」開啟柏林與台灣的世代對話：Taiwan Zukunft

虎媽巴掌事件有感！她自曝高中被霸凌經歷　提5點育兒經：我絕不會忍2年

清明連假紅燈等400秒！往墾丁塞爆又遇地震　旅客嚇傻：根本是車震

報你知！大甲媽遶境交通懶人包　3接駁專車、22公車路線看這裡

長孫下體奇癢！祖墳「直插斷骨」有恐怖陰謀　壞小姑骨盆破裂...慘死異鄉

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

小黑誤闖田地遭嘉義伯持棍追打　30秒踹5次！網心疼：天佑毛小孩

體驗不一樣的兒童節　越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁

基隆童話藝術節歡樂開跑　首日人潮爆滿充滿繽紛童樂

連假出遊拍照必備！2招教你P掉照片路人甲

更新／清明連假首日中午過後解除高乘載　國5估塞到下午4點

唉！6件「看起來還好的小事」其實重傷地球　換新手機、放天燈都上榜

以「島嶼電影」開啟柏林與台灣的世代對話：Taiwan Zukunft

虎媽巴掌事件有感！她自曝高中被霸凌經歷　提5點育兒經：我絕不會忍2年

清明連假紅燈等400秒！往墾丁塞爆又遇地震　旅客嚇傻：根本是車震

報你知！大甲媽遶境交通懶人包　3接駁專車、22公車路線看這裡

長孫下體奇癢！祖墳「直插斷骨」有恐怖陰謀　壞小姑骨盆破裂...慘死異鄉

日職／王柏融熄火中斷連4場安打　打擊率降至2成

100kg胖子不准騎！避免驢子「職業傷害」　希臘政府立法保護

國軍整編「聯合兵種營」　陸軍：與組織精簡無關

訪美聲量不如韓國瑜　柯文哲認了：他聲量最大、關注度最高

影／6遊客搭摩天輪！車廂門忘關…「35F高隨風晃」嚇壞：狂按緊急鈴0反應

迪葛隆飆14K又開轟　連續26場優質先發追平大聯盟紀錄

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

桃園新打卡點曝光！純白系水上教堂、整片落羽松林秒殺底片

邊緣鴨躺公園「抬腳底板」曬日光浴　網笑翻：剛做好指甲？

5米窄巷火警！雜物堆置救援難　「人力拉60米水線」1.5小時才滅火

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

女大生徵伴文：帥的話可以OO

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

09：56台東規模5.2地震　..

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

冷掉薯條重生　回春5吃法網瘋傳

台大女獸醫超正！單身狗都生病了

斷骨插祖墳害長孫下體奇癢！小姑..

一巴掌霸凌者！她揭吃男同學體毛..

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出..

光世代4月起降價　342.1萬..

瀕危石虎路殺頻傳！議員：太多才..

大車開國道見轎車跑過去：發生何..

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

更多熱門

相關新聞

妻LINE「地震我會怕」　他回一句慘了

台東縣延平鄉3日發生芮氏規模5.6地震，全台有感搖晃，高雄最大震度達4級。一名高雄人夫收到妻子「我會怕」的訊息，結果他竟回了一句，後續的發展讓他直呼「請問高雄有推薦過夜的地方嗎？我怕我晚上回不了家了…」有網友笑說「提早清明了」。

台南虎媽事件翻版　她智慧處理網讚翻

私刑霸凌者　呂秋遠提10方法更好

國中妹昏倒被丟一旁！母嗆老師讓她被霸凌

虎媽入侵校園動私刑　校方已向警提告偵辦

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

小米掃地機器人4／4限時10元

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

6歲重症女孩配對成功　被悔捐瞬間痛哭

2019全球軍力榜　台灣排名第22名

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面