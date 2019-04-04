虎媽巴掌事件有感！她自曝高中被霸凌經歷　提5點育兒經：我絕不會忍2年

台▲虎媽替女兒出氣動私刑，事後因引起正反風波，發文道歉。（圖／翻攝臉書爆料公社 )

記者張靖榕／綜合報導

某位媽媽帶著小四女兒到學校和霸凌人的同學討公道，事件在近日引發社會各界熱議，一名高中時被霸凌過的媽媽也在臉書上分享自己的育兒經，「今天巴掌事件發生在我孩子身上，講真的我不會忍到2年」。她提出自己教育孩子的5大重點，希望孩子能好好保護自己，「安全第一、健康第一」，但如果已經出聲制止霸凌者還被打的話，也應該要懂得反擊。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「關於霸凌，我本身就是霸凌的受害者」，所以從小教育女兒「安全第一、健康第一」，第二點是，無論發生什麼事，都要女兒和媽媽說，這樣才有辦法告訴女兒該怎麼處理。第三點是將心比心，「妳是媽媽的寶貝，媽媽的一塊肉，別人也是他們家的寶貝，所以我們不可以欺負人，也請妳一定要好好爆護自己，妳痛媽媽更痛！」

原PO說，第四點是要懂得對自己做的事情負責任；第五點，「當別人打妳，妳要先大聲問對方『為什麼打我』，告訴對方很痛，請他停止。如果他還是打妳，請妳告訴媽媽和老師，因為是對方先打妳，所以妳是站得住腳的，老師和大人一定會處理。如果大人都已經出面溝通過，他還是打妳，請妳衡量一下自己的能力，打回去，狠狠的打回去！」

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▲原PO高中曾有被霸凌的經驗，因此更注重孩子不能在外受欺負，同時也要將心比心。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

「其實對方打了是好事，不打未必是好事」，原PO回憶高中被同學霸凌的過往，「媽媽自己被霸凌的經驗，純屬分享。」她說，高一時因為同儕間的誤會和不成熟，對方雖然當下沒有動手，卻向全班散播個人立場，導致自己在高中生涯漸漸被同學疏遠、排擠。

面對全班的壓力，原PO想盡辦法去教官室、招生組參與事務，就為了能夠請公假遠離班上不友善的氣氛，「教官也有請我們雙方到教官室聊，但回到班上還是一樣，問題沒有處理，我想這就是所謂『校方態度消極』。」

原PO表示，被對方霸凌的程度有增無減，但因為自己不做任何回應一直忍耐，全班同學的態度反而漸漸轉好，「我變得更有自信，更開朗了，直到快畢業的時候，對方動手打了我！」忍耐了2年，原PO終於忍不住「殺紅了眼死命反擊」，抓著對方頭髮不放。

「她都已經閃妳閃成這樣，到底還想怎麼樣」、「妳憑什麼打她」？原PO在衝突的過程中，聽到班上同學努力制止霸凌者時說的話，「我學到很多，只要妳努力，一定會有人看到；做自己反而更多人喜歡。」原PO說，事後對方因為打輸不服氣，叫來外頭的混混，而當時的男友在員工旅遊，又聽到舅舅說，「反正妳打贏了，人家要妳赴約就去啊，跪一跪就好了」，於是原PO照做，「這霸凌算是我自己處理好了吧，之後的日子，我和全班同學每天瘋啊，鬧啊，搞笑拍下好多影片跟照片。」

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原PO說，那2年被霸凌的日子像熬了20年，「今天巴掌事件發生在我孩子身上，講真的我不會忍到2年，我自己就常教孩子，不要碰別人的臉，即使在玩也一樣。不要打人，尤其不要打臉，所以對方都打我女兒臉了，我絕對不可以忍到2年，因為這2年的壓抑與怨氣足以殺了一個人！」

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