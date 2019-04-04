妻LINE「親愛的，地震我會怕」　他回一句慘了：高雄有推薦過夜地方嗎

▲人妻因害怕地震傳LINE給丈夫，看到對方的回覆氣得罵髒話。（圖／害怕示意照／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

台東縣延平鄉3日發生芮氏規模5.6地震，全台有感搖晃，高雄最大震度達4級。一名高雄人夫收到妻子「我會怕」的訊息，結果他竟回了一句，後續的發展讓他直呼「請問高雄有推薦過夜的地方嗎？我怕我晚上回不了家了…」有網友笑說「提早清明了」。

人夫3日在「爆廢公社」臉書社團貼出和妻子的LINE對話截圖，只見妻子在地震發生後說「親愛的，地震，我會怕」，還送上一個「人家怕怕，啊討厭」的撒嬌貓貼圖；沒想到他卻回「妳不化妝更可怕」，並附了一個笑到流淚的貓貼圖；她瞬間火冒三丈，「O！畜生！」

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▼台東3日發生規模5.6地震，全台有感。（圖／氣象局）

對此，許多網友笑說，「剛好趕上清明連假」、「提早清明了」、「考慮樹葬嗎？比較環保」、「你還是跟震央一起埋了吧」、「需要紙箱跟我拿」、「不知道樓主是否還活著」。

根據中央氣象局的地震報告，3日上午9時52分發生芮氏規模5.6的有感地震，震央位於台東縣延平鄉，深度10公里，屬於極淺層地震，高雄縣、屏東縣、嘉義縣震度4級；台東縣、台南市、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、台中市震度3級；彰化縣、澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市、台北市震度2級；桃園市、新竹市、基隆市震度1級。