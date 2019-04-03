舞蹈化為宣導力量　高鐵台南站籲登革熱防治

▲長榮大學勁舞社的同學，在高鐵台南站以輕鬆方式表演舞蹈，宣導登革熱防治，吸引許多旅客駐足圍觀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明連續假期前夕，一群年輕學子展現高超舞藝，4月3日下午，在高鐵台南站以輕鬆方式表演舞蹈，宣導登革熱防治！

台南市歸仁區公所邀請長榮大學勁舞社的同學，來表演時下最夯的流行舞蹈，他們經過幾星期的彩排演練，每位同學動作熟練，搭配熱門經典歌曲，吸引許多旅客駐足圍觀，表演過程中秀出「防治登革熱 消滅病蚊蟲」、「打拼為自己 遠離登革熱」等標語，成功達到吸睛宣傳效果。

參與快閃熱舞的同學紛紛表示，非常感謝高鐵台南站提供場地，讓他們一起加入這場有意義的快閃表演，也對於病媒蚊傳染病防治有多一份瞭解，多一人做、多一份力量。透過這快閃活動，他們深信唯有公私部門和民眾共同努力，才能降低境外移入確診的病例數，並化解本土病例發生的危機的發生。

區長陳必成表示，今年台南市登革熱防治要點以「阻絕境外、全民參與、科學防疫」為3大目標，今年起台南市境外移入登革熱病例達13例，籲請民眾加強清除積水容器及做好自我防護。也特別提醒民眾清明連續假期赴東南亞旅行，務必做好防蚊措施，返國後若有發燒症狀，請先至醫院就醫，勿直接返回社區，避免登革熱病毒於社區擴散。他強調，防疫沒有假期，需時時戒慎恐懼，期許今年在公所、防疫志工及全體市民的努力下，能繼續保持防疫好成績。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，為營造車站成為兼具人文與藝術氛圍的公共空間，台灣高鐵公司一直致力安排藝文及公益團體至車站大廳演出，希望帶給往來車站旅客「藝術零距離」的驚喜與感動外，也期盼藉由此次快閃表演，喚起社會大眾對於登革熱境外移入的警戒心，提醒民眾登革熱一年四季都可能發生，絕對不能輕忽。