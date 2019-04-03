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牙醫：別吃硬、黏食物！台中哥躺病床傻曝「男男Play」　護士全老司機笑了

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看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲看個牙齒，讓牙醫、護理師全笑了。示意圖，與本文無關，（圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

母湯啦！台中一名男網友上月30日去看牙醫，看診結束後被醫生建議「不要吃太硬、太黏的食物」，他也隨意開玩笑一句話，意外暴露自己「男男樂趣」，逼得診間瞬間一陣尷尬，下秒醫師、護理師互看全噴笑，也讓網友祝福說「恭喜勇敢出櫃了。」

該名男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，牙醫幫他裝了臨時假牙後，有叮嚀說「不要吃太硬跟太黏的東西」，當下他秒回「我會叫我男友先忍耐點」，他這一回醫師跟護士馬上大笑，「看來這個梗，很容易懂？！」

▲大法官釋憲同志有結婚權利。（圖／記者季相儒攝）

▲支持多元成家。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

他這一句話，讓上千名老司機全笑噴說，「原來你喜歡硬硬的」、「記得要咬喔」、「原來你喜歡吃這味」、「忍耐更久會更黏稠啊」、「秒懂」、「我太淺了，當初我老婆做牙齒時原來是這意思喔」、「所以男友是太硬還是太黏」。

也有網友恭喜原PO勇敢站出來，「我一向是支持多元成家的」、「沒有女朋友，可以改交男朋友啊」、「終於承認自己❤男的了」、「祝福你，記得要做好衛生措施」、「公開出櫃了，祝您幸福」、「是『甲』牙」。樓層越蓋越歪，讓原PO崩潰回，「我開玩笑的啦，又沒吃過！」極力撇清自己有「男男樂趣」。

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關鍵字：牙醫,護理師,護士,爆廢公社

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