大車駕駛開國道：看到我的轎車跑過去發生什麼事？　6000網求後續真相曝

▲原PO拍下照片，只見他的MAZDA轎車從他眼前經過。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名駕駛發文說，「開著大車在高速公路，看到我自己的轎車跑過去，發生什麼事？」許多網友紛紛揣測原因，「別開太快，都快追到明天的你了」，也讓原PO現身解答。

有人近日把原PO的臉書發文截圖分享到「爆廢公社」臉書社團，只見照片中，有一輛深藍色馬自達（MAZDA）轎車行駛在國道上。不少人留言，「車被偷嗎」、「李組長眉頭一皺發現案情不單純」、「你老婆開出去啊」、「沒事的，往好的方面想是狂派要來進攻地球，而你的車是博派的，正要去跟柯博文會合；往壞的方面想，就是孫燕姿的《綠光》」。

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這篇文章獲得超過6000人按讚，也讓原PO現身留言，「我的車怎麼被轉到這裡來了，哈哈。」分享原PO文章的網友則說，「哈哈哈哈，本人終於出現了。真的很猛，刷5千讚，所以該詢問一下後續。」

原PO也解釋，「我忘記之前一把備用鑰匙在朋友那邊，他突然開走，剛好看到。因為之前有需要一個人幫我開我的轎車，跟在我後面到達目的地，然後鑰匙忘了拿，一個很好的朋友啦！」他也表示自己有個癖好，「除非讓我完完全全相信他的技術+最信任的人，不然別想坐上我車子的駕駛座。」