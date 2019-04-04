小學旁開情趣店…學童「好奇猛盯」家長暴怒：搬走！教壞孩子　老闆回應了

▲情趣用品店開小學旁，遭到家長投訴。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

如果小朋友就讀的學校旁開了情趣用品店，作為家長的你會怎麼想？大陸就有爸媽投訴，孩子就讀的小學隔壁，竟然開了好幾間無人看管的成人用品店，「孩子還小，這個對他們很不好。」有人更擔心小孩因此學壞。不過店家回應，考慮到成本問題，暫時不會搬走。

事件發生在廣東省廣州市番禺區，家長說，2條巷子內就開了3間自助式成人用品店，雖然店面都有門簾擋著，但透過門簾縫隙，仍能看到裡頭滿滿的臉紅心跳用品，許多學童便藉此猛瞧滿足好奇心。社區居民張伯表示，「我寧願找房東租了場地，給錢，不要開了。」

店家接獲投訴後指出，當初選址時，並未仔細了解過附近有沒有小學，當他得知具體情況後，其中一間靠近學校的門市，已經沒有懸掛醒目的裝飾燈，店內也進行調整，希望可以對孩子的影響降到最低；但門市都是剛開張，如果家長仍有意見，他們只能內部調整一下不會搬走。

▼店家礙於成本問題，不會搬遷。（圖／翻攝自微博）

他說，「到時候把一些貨盡量往裡面擺，那些露骨的就往裡面，把小孩的禁入提示打大一點貼到外面。」許多網友看完認為「家長無知」、「家長還以為孩子多單純，其實他們懂得都比你們多」、「正確的性教育才是關鍵」、「避而不談是不是家長通病啊」。

不過也有人說，「開在學校旁就是不妥啊」、「情趣店又不會教你什麼知識，幹嘛開那邊」、「違法了！」、「一定賺很多才不搬」、「如果到時候出事了，大家又討伐學校」。