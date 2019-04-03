餐廳肉丸長滿「白色條狀物」...廣東醫學生怒爆料　店家：是調味料

▲ 大致一看，肉丸裡就像長了蟲一樣。（圖／翻攝自北京時間，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東醫科大學學生28日在網上爆料，學校食堂內的其中一間店家所販售的肉丸裡，有類似蟲狀的「條狀白色物體」。針對此事，店家表示，那是調味料。廣東醫科大學事後也全面調查食物，沒有發現過期或變質情況，目前已命令相關供應商停止營業，並且全面檢查食物衛生及品質情況。

廣東醫科大學學生日前在網上爆料並PO出照片指出，校園裡的第二飯堂「楊國福」出售的肉丸裡，有疑似蛆蟲的異物。從照片中明顯看見，半顆切開的肉丸佈滿許多「白色長條形」的細小物體，遠遠看上去就細長滿了蛆一樣；不僅如此，網路上也有另一名人士爆料，該校食堂食物內常常會出現蒼蠅、蟑螂、頭髮等，非常不衛生。

▲學生在網上爆料，食堂內販售的肉丸疑似長蟲。

▲肉丸裡佈滿白色條狀異物。

事後，涉事的店家負責人指出，這肉丸是由多種配料製作而成，裡頭的白色的物體雖然看起來是蟲子，但事實上，那是調味料、蘿蔔絲、薑絲、肥肉等等。而微博「博物雜誌」對此說法在網上反駁，「這不是蛆，不是蘿蔔絲，而是蒼蠅卵，也叫做蛆的前傳，準蛆。」

針對此事，校方2日在微博官網發出聲明表示，學校工作人員到該售賣店家，第一時間查驗肉丸，用聞、捏等方式都未發現異狀，目前已下架現場剩餘的肉丸，送至第三方進行檢測，並全面徹查其他食材，同時，命令「楊國福麻辣燙檔口」停止營業。

▲廣東醫科大學2日發出聲明。

廣東醫科大學也表示，學校對學生反應高度重視，第一時間指示徹查，保障學生們的飲食衛生健康；事後，也安排輔導員關注學生後續的健康狀況，日後將會加強食品安全監督管理小組監管，並且對全校的食堂食品安全再次進行檢查。

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