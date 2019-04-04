「捨命生子」網紅逝世！醫揭「死亡原因」網全怒：活該　丈夫回應了

▲吳夢4月1日逝世，享年43歲，留下一個不滿1歲的孩子。（圖／翻攝自網易新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸42歲網紅作家吳夢，因患有肺動脈高壓症，在懷孕生子後不到一年便逝世，享年43歲。吳夢的主治醫生、肺移植專家陳靜瑜在微博發文，作家真正死因是因為拒絕必要的用藥治療才會釀禍。網友對此氣憤地說「活該」，不過吳夢丈夫昨（3）日緊急跳出來反駁「傳言不屬實」。

吳夢明知自己身患疾病卻執意產子，還以網紅身分逼迫醫院成全她，最終撒手人寰。不少網友對她表示惋惜，但是也有網友認為，吳夢頂著高風險生子對孩子來說頗自私，質疑吳夢的「任性」對於其他患者而言是否侵占了醫療資源，或是做出了反面的表率。

▼吳夢與丈夫合照。（圖／翻攝自網易新聞）

在網友們的熱議中，吳夢主治醫生陳靜瑜2日在微博發文稱，「本來吳夢去世了，讓她安息不便再打擾了，所以我不想評論了，但媒體的高度關注，作為一個大家關注的事件，使得我不得不談下她的死因。吳夢術後享受了很短暫的母子快樂時光，但肺移植術後免疫抑制容易誘發感染，所以患者必須遵守醫囑加強隨訪。」

她再指，「不過吳夢對醫生抗感染用藥不信任，她拒絕必須的用藥治療，導致雙肺反復感染，誘發慢性排斥，她甚至不遵醫囑不吃排異藥，精神科醫生會診後推斷有性格分裂。」這段發言更讓網友的怒火推向高點，「浪費了捐獻者的肺」、「道德綁架醫生，真的要不得」、「自私，只為搏版面的作家」。

吳夢老公王柯丁3日緊急回應，吳夢最受爭議的「患病堅持生子」，他當初也不同意。「吳夢當時病情很穩定，每天也跟正常人一樣，上班生活什麼都沒問題。她一直很想有一個我們共同的孩子，一開始2年一直沒懷上，18年突然懷上了，她很開心，非常堅持地要生。」

▼吳夢雖然身患肺動脈高壓症，仍執意生子。（圖／翻攝自微博）

王珂丁又說，如今面對吳夢的離世，他也開始重新審視當初生子的決定。「看著她受了那麼多苦離世，我真的挺後悔當初的決定，如果知道生孩子會變成現在這樣，我一定會想盡辦法阻止她生。」

針對陳靜瑜的發文，王柯丁表示純屬捏造。「吳夢絕對沒有搶肺源一說，所有肺源都是通過COTRS系統（中國人體器官分配與共享現狀）預約排隊，這系統2016年就有了，我們是正好排到了，這個陳靜瑜醫生也澄清過。」

▼陳靜瑜揭發吳夢真正的死因。（圖／翻攝自紫牛新聞）

王柯丁進一步提到，吳夢致命原因是慢性排異（受者的免疫系統對移植物產生排異），慢性排異的原因是重度感染鮑氏不動桿菌，而這病毒是在入院後2週準備出院時，被交叉傳染的。「吳夢已經過世了，我們就希望能讓她安安靜靜地走，雖然我們不准備追究醫院的責任，但是醫生這樣把吳夢當反面案例，我們家屬還是挺難接受的。」

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