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韓國瑜選總統最新機率曝光！　沈富雄：國民黨真的笨到這種程度嗎

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▲▼韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜到底選不選總統？外界都在看。（圖／資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前民進黨立委沈富雄表示，高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選可能性目前80%，「如果那不幸的20%發生，那是不堪想像」、「國民黨真的笨到這種程度嗎？如果笨到這種程度輸也是活該啦」。至於民進黨是否有可能動用「霸王條款」換掉前行政院長賴清德？沈直言，「它不敢，它如果真的敢的話，民進黨就FINISH（結束）！」

國民黨主席吳敦義3日表示，「吳韓會」將於5日下午3時30分在台北舉行。不過，國民黨發言人歐陽龍於中常會後表示，韓國瑜為了籌備訪美業務，原本5日下午會面，改在18日訪美回國後再見面。國民黨將在17日公告初選時程，7月28日舉行全代會正式提名總統參選人。

外界相當關心韓國瑜到底選不選總統，沈富雄3日在中天新聞政論節目《新聞深喉嚨》指出，韓國瑜代表國民黨選總統可能性目前80%，「如果那不幸的20%發生，那是不堪想像，那就很麻煩。」

▼沈富雄認為，韓國瑜目前選總統機率8成。（圖／資料照）

沈富雄。（圖／資料照）

「國民黨就真的說一隻鱉殺到鮮血淋漓，那也很天才、那也很厲害。」沈富雄說，「就是說穩贏的，怎麼一隻鱉殺到腳不像腳、手不像手、肚腸子不像肚腸子，要怎麼吃啦？國民黨真的笨到這種程度嗎？如果笨到這種程度輸也是活該啦。」

主持人提問，「你說20%可能會不提韓國瑜，民進黨有沒有20%的機會動用霸王條款把賴清德做掉？」沈富雄直言機率0%，「它不敢，它如果真的敢的話，民進黨就FINISH、就FINISH，一定死掉而且死無葬身之地。」他也認為，蔡賴配機率0%，「賴清德這個人既然敢去領表登記，他就是非要這樣做不可…他一定不接受安排、不接受蔡賴配、也不退選。」

民進黨主席卓榮泰日前上節目接受訪問時，拋出黨內有醞釀「霸王條款」做掉賴清德的消息，這也引來各界眾多議論。他3日則強調，「不可能通過所謂的霸王條款」，否則他知道自己該負什麼責任；兩位參選人、所有黨員、支持者與台灣人民請相信他會對兩位候選人有絕對信心，「霸王條款不是霸道條款」。

▼沈富雄說，賴清德不會接受蔡賴配。（圖／資料照／記者林悅攝）

▲前行政院長賴清德，認為韓國瑜反對一國兩制的說法，台灣、中國說法要一致，避免國人混淆。（圖／記者林悅攝）

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