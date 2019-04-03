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獨／15縣市長被迫表態挺韓？侯友宜批誇張：制定遊戲先破壞遊戲規則！

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記者羅婉庭／新北報導

國民黨內部拱韓國瑜聲浪升溫，組發會主委李哲華呼籲藍營15位黨籍縣市長，都應明確表態立場。對此，新北市長侯友宜3日在專訪中重話批評，「也太誇張！」，制定遊戲的人不能先破壞規則，更不能誘導、逼迫別人一定要做不想做也不該做的事情。

面臨2020總統大選的壓力，黨內力拱高雄市長韓國瑜參選的聲浪持續飆高，組發會主委李哲華竟呼籲，國民黨黨籍立委、立委提名人，甚至是15位黨籍縣市長，都應對此明確的表態。

對此，侯友宜表示，制定遊戲的人不能先破害壞遊戲規則，更不能引導、誘導，甚至逼迫別人一定要做他不想說、不想做、不該做的事情，這很不好！什麼叫「秘密投票」，就是尊重大家在自由意志下做的表態，所以他呼籲黨中央，這個說法要再多思考一下。

侯友宜指出，徵召的人是制訂規則的人，要就制定一個徵召制度，要就初選制度，要打規則說清楚，怎麼徵召或怎麼初選，不該是制定遊戲的人一下要這樣、一下要那樣，自己不講清楚，底下的人如何遵行。

侯友宜強調，更重要的，怎麼可以用這種「選邊站」的方式，要別人表態，「你也太誇張」（台語），他舉例，在遊戲規則中制定規則的裁判，怎麼能跟我們說「你們要支持那個球隊喔！不然打輸都算你的喔，要不要表態、要不要支持！」，每個人有自己的自由意志，所有團結的力量來自於大家做了選擇後，遵從那個想法，凝聚在一起。

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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