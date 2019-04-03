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歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠

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▲歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠。（圖／遠東巨城提供）

▲遠東巨城百貨在兒童節連假推出一系列好康活動。（圖／遠東巨城百貨提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

迎接四天連續假期，Big City遠東巨城購物中心打造全年齡層吃喝玩樂一站購足的最佳去處，歡慶兒童節更推出娛樂大店和好物市集、美食第二件半價、滿額夾夾樂、VIP來店禮等好康，還有精彩戶外活動輪番登場，歡迎全家大小家來Big City盡情享樂歡度連假。

▲歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠。（圖／遠東巨城提供）

桃竹苗首場誠品好物市集暨Mr. Friendly 30週年獨家品牌巡迴展即日起至22日於1F創藝廳隆重登場，多樣童書、益智玩具、學習文具應有盡有，活動期間當日單筆消費滿1500元還可享85折優惠。

4月壽星優惠：
7F「追風冰上世界」4日至28日平日可享99元無限暢溜、8F「追風奇幻島」299元雙區無限暢遊。

▲歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠。（圖／遠東巨城提供）

4日至7日歡慶兒童節優惠：
8F「湯姆熊歡樂世界」單筆兌換代幣600元送80元代幣。

8F「大魯閣」13歲兒童拍照打卡上傳Fb即可兌換兒童小禮，連續四天下午15：00的親子迷你保齡球及16：00投好撞撞趣味競賽，過關達門檻即送精美好禮。

Big City遠東巨城購物中心全館(不含遠東SOGO百貨)，當日累計消費滿3000元即可參加夾夾樂活動，有機會獲得「樂檸漢堡」經典大俠牛肉堡套餐、「21世紀風味館」炸雞等派對美食；活動期間遠東巨城VIP於當日消費不限金額，即可憑APP會員QR Code兌換「Häagen-Dazs冰淇淋迷你杯」，贈完為止。

1F噴水池廣場，超過3米高、6米長的樂高消防車搭配逼真造景及樂高積木活動，歡迎所有喜愛樂高的大小玩家來挑戰。

▲歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠。（圖／遠東巨城提供）

4、5日 14：00-18：00瘋狂極限挑戰賽於噴水池廣場熱鬧登場，大型的安全遊樂器具適合全家大小呼朋引伴一起來玩，3人一組成功過完飛鏢神射手、魔球九宮格、人體足球賽等三關，即可獲得美食抵用券。

6日11：00-18：00第24屆台灣STRIDER CUP平衡滑步車比賽，超過百組小朋友參賽以及家長親友團的加油聲，將High翻活動現場。室內活動則有遠東巨城吉祥物阿Mall陪伴孩子們度過愉快兒童節，可愛阿Mall羊毛氈磁鐵、造型筆筒DIY系列、與阿Mall近距離互動趣味挑戰等，歡迎連假期間爸爸媽媽帶小朋友天天來瘋玩巨城。

▲歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠。（圖／遠東巨城提供）

▲歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠。（圖／遠東巨城提供）

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關鍵字：遠東巨城,兒童節,BigCity

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