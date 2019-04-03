新南向降落費減收20%、花東國際線免降落費　確定再延長一年

▲民航局宣布，新南向、花東國際線降落費減免再延長實施1年。（圖／示意圖／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部民航局3日宣布，新南向國家航線降落費減收20％、花東機場國際航線降落費免收等相關優惠，確定延長一年，相關修正案已由交通部公告，並追溯至今年1月1日起實施。

為鼓勵航空公司開闢與飛航新南向國家航線，民航局自去年起實施為期一年的降落費減收20%優惠；花東地區則於去年花蓮震災發生後，自2月7日起實施國際航線免收降落費優惠。民航局表示，檢視兩項優惠實施成效，確實有助於提高誘因，因此，相關優惠確定再延長一年。

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▲在實施降落費優惠後，去年相關航線較前年增加了2,336架次，成長34%。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

民航局表示，新南向國家航線減收降落費優惠實施後，去年相關航線較前年增加了2,336架次，成長34%，旅客人數也較前一年度增加375,312人次，成長40%；花東機場國際航線免收降落費優惠實施後，今年也有業者新闢航線，民航局評估後，決定延長優惠，相關法制作業於4月1日完成，並由交通部公告。

新南向國家包含東協10國（新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、柬埔寨、緬甸、汶萊、寮國）、南亞6國（印度、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾、不丹）、澳大利亞及紐西蘭等18國。