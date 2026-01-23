青花菜烹調方式正確「營養高3倍」！專家曝最佳搭檔：效果加成

▲青花菜近期盛產、價格親民，若是烹調方式正確，實際效益可以大幅提升。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

食安專家韋恩（楊世煒）指出，青花菜近期盛產、價格親民，營養價值本就高，但若烹調方式正確，實際健康效益可大幅提升。他分享研究發現，相較生食，適度加熱後的青花菜，其抗氧化能力最高可提升至三倍，關鍵在於烹調方式是否恰當。

韋恩說明，許多人認為蔬菜生吃最健康，但青花菜是少數熟食效果更佳的例外。青花菜中的硫配糖體本身並不具活性，必須經過切碎或加熱，使細胞結構被破壞後，才能與酵素作用，進一步生成蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽與吲哚類化合物，這些才是對人體真正有益的成分。

熟食效果更佳

不過，他也提醒，加熱時間並非越久越好。實驗顯示，青花菜炒超過兩分鐘後，蘿蔔硫素含量便會開始下降，因此簡單汆燙或快速拌炒，反而能保留較多營養。

除了烹調時間，食材搭配也是提升營養的重要關鍵。韋恩指出，薑黃近年被視為具抗氧化與抗發炎潛力的食材，其核心成分為薑黃素，若與青花菜一同食用，效果可產生加成。

搭配薑黃加成

研究顯示，當薑黃素與青花菜中的蘿蔔硫素同時存在時，對發炎指標的抑制效果並非單純相加，而是進一步提升。在降低 TNF-α 等發炎指標時，兩者合用的效果約比單獨使用其中一種高出三成，對 IL-1、NO、PGE2 等指標亦有類似結果。

韋恩表示，將青花菜與薑黃一同料理，例如咖哩青花菜或黃金燉青花菜，都是能把營養有效吃進體內的方式。只要掌握正確方法，日常蔬菜也能發揮接近機能性食物的健康價值。