生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德坦言「台北101」非首選　親筆打動賈永婕今徒手攀爬

記者葉國吏／綜合報導　

全球極限運動界矚目的畫面即將出現，美國傳奇攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手直攀台北101，全程無繩無護具，在高空完成登頂，若成功，將改寫這座地標的攀登紀錄。《ETtoday新媒體》將全程直播。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，23日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝，下同） 

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

徒手直上508公尺　刷新台灣地標紀錄
這次挑戰規模驚人，霍諾德必須面對508公尺高度帶來的心理與體能壓力，不倚賴任何安全裝備，目標在兩小時內登上頂端。若順利完成，不只寫下個人生涯新頁，也將成為台北101史上最具象徵性的攀登紀錄之一。

現年40歲的霍諾德，身分是美國職業攀岩家，早在2017年就以徒手無繩方式登上美國優勝美地國家公園約900公尺高的「酋長岩」，震撼全球。他對台北101其實早有念頭，2013年便曾來台評估路線，當時因安全與行政因素，計畫最終未能實現。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

親筆信敲開大門　十多年願望終於成真
轉機出現在去年，台北101董事長賈永婕收到霍諾德親筆信。信中他坦承攀登101是長年夢想，也反覆說明這並非魯莽行為，而是建立在嚴謹訓練與風險控管之上，甚至提到家人對他的理解與支持，最終讓官方點頭同意。

霍諾德日前接受CNN專訪表示，他原本先評估杜拜哈里發塔，但因外牆太滑而放棄，轉而研究台北101後，發現結構不僅適合攀登，造型獨特又好看，是「既可行又具挑戰性的完美選擇」。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

沒有安全網的信心　三十年經驗就是本錢
談到外界關心的安全措施，霍諾德直言，Netflix並沒有替他準備任何保護網。他笑說，自己三十年的攀岩經驗就是最大的安全保障，加上事前長時間訓練與反覆演練，他認為這次挑戰仍在可掌控範圍內，也再次為極限運動寫下新的篇章。

