啦啦隊女神柳柳身邊出現「BMW男」　香閨獨處4小時

本刊直擊揮別不倫流言的柳柳（左），身邊出現一名駕駛BMW，貼心接送的護花使者，而且兩人在她家相處4個小時。

圖文／鏡週刊

職棒味全龍啦啦隊「小龍女」的成員柳柳（柳昕妤）去年才被看好人氣暴漲，沒想到卻被爆曖昧已婚有三個小孩的富二代，讓她趕緊發出聲明否認到底並且喊告。事件落幕不到半年，本刊日前拍到網路經營粉絲有成的柳柳，線下出現一名BMW男負責親暱接送，並且在她家獨處了4小時之久。同時，近來柳柳已被移除小龍女的幕後祕辛，也在圈內傳得沸沸揚揚。

柳柳（左）與BMW男（右）離開她家後，兩人先一起前往便利商店購物。

▲柳柳（左）與BMW男（右）離開她家後，兩人先一起前往便利商店購物。

BMW男準備回自己家，柳柳在旁耐心等他抽完最後一根菸。

▲BMW男準備回自己家，柳柳在旁耐心等他抽完最後一根菸。

去年8月，24歲的柳柳（柳昕妤）遭匿名網友爆料與已婚的富二代出國旅遊，對方已婚、有3個小孩。對此柳柳隨即透過律師發出聲明，稱已對散布不實言論者提出加重誹謗等刑事告訴，以正視聽。至於涉案網友事後則稱是柳柳的粉絲，爆料的內容都是他自導自演，「過度迷戀啦啦隊才會有這種荒謬之捏造行為，日後會加以檢討改進。」

BMW男　接送進香閨

事隔5個月，柳柳身邊確實有個男伴接送。本刊直擊，柳柳在職棒今年賽季開始之前，擔任職籃臺北台新戰神啦啦隊員，出入除了有爸爸接送，另外還有1名駕駛BMW的男子單獨載進載出，雖然僅有短暫的相處時間，不過看來交情果然深厚。

本刊直擊練完舞後的柳柳先殺時間逛逛，實際上是在等BMW男來接她。

▲本刊直擊練完舞後的柳柳先殺時間逛逛，實際上是在等BMW男來接她。

1月16日的傍晚5點多，一名駕駛BMW的輕熟男子出現在柳柳住處，圓臉短髮的他一身深色休閒打扮，手上還帶著兩杯飲料，直接進了家門；待了4個小時，柳柳才跟BMW男一起出門，到家附近的便利商店購物。最後買完東西的BMW男在驅車離開前，自在地與柳柳共度了一根菸的時間，享受彼此最後的獨處時光。

柳柳熟門熟路地上了BMW男的車，然後跟他約會了3個小時左右。

▲柳柳熟門熟路地上了BMW男的車，然後跟他約會了3個小時左右。

當時柳柳滑著手機等BMW男抽完，自己步行返家；BMW男則是回到北市中正區的公寓。再往前到1月12日，兩人也是如此度過迅速而私密的約會。當天柳柳先搭多計程車元外出，練完舞後又是這名BMW男來接。一起共度3個小時之後，兩人又回到柳柳她家。

柳柳身邊的BMW男雖然外型沒有太特別之處，不過對她是服務到家。

▲柳柳身邊的BMW男雖然外型沒有太特別之處，不過對她是服務到家。

冤背小三　怒告獲清白

除了BMW男之外，柳柳顯得頗為安分，由爸爸擔任司機展現父女情深。畢竟柳柳一夕之間成為新聞焦點，因為匿名網友點出一名女子帳號，怒指對方牽線讓柳柳與已婚有三個小孩的富二代認識，還連發質疑對方「為何介紹已婚人士給柳？」「為何要殘害一個單純熱愛跳舞的小女生？」同時貼出三張對話截圖，瞬間掀起討論。

除了BMW男之外，柳柳平常出入有爸爸幫忙當司機，呈現父女情深的一面。

▲除了BMW男之外，柳柳平常出入有爸爸幫忙當司機，呈現父女情深的一面。

對此，柳柳方面火速出面澄清，強調與富二代並無任何特殊關係，也從未單獨出遊，並指爆料者拿不明人士的對話紀錄當作證據散播不實言論，將對該名網友提告，包括「加重誹謗罪」等刑事告訴。該網友隨即轉而認錯，並發出道歉聲明求饒，聲稱一切都是荒謬之捏造行為。

約滿不續　有意轉韓國

柳柳身邊如今出現貼心男伴，不過據傳她「小龍女」的身分目前呈現約滿不續的狀況，原因是在外嘴碎傳回球團，後續引發內部對於她的評價變得頗不正面。雖然去年柳柳經營社群網站的表現突出，粉絲人數顯著成長，甚有往李多慧、林襄、Yuri、菲菲的方向追上，最後卻因口舌之災導致離隊的下場。

網路上出現相關流言不久，柳柳速發聲明表態提告，立場顯得相當堅定。（翻攝自柳柳IG）

▲網路上出現相關流言不久，柳柳速發聲明表態提告，立場顯得相當堅定。（翻攝自柳柳IG）

柳柳在成為啦啦隊之前，是芭蕾舞老師並且在幼兒園教舞蹈；私底下的穿搭風格則是隨興自然。（翻攝自柳柳IG）

▲柳柳在成為啦啦隊之前，是芭蕾舞老師並且在幼兒園教舞蹈；私底下的穿搭風格則是隨興自然。（翻攝自柳柳IG）

不過柳柳之前已經被稱紅到韓國，也有傳她接下來希望往當地發展；韓國論壇曾以「台灣可愛的啦啦隊」為標題討論柳柳，不少人讚「真的是我喜歡的腿型」「毫不猶豫地加入我的老婆名單」更有當地網友誓言想要飛來台灣朝聖；柳柳先以白皙、纖瘦的外型與一雙長腿站穩籃球場啦啦隊的位置，沒想到跨足職棒後一度累積關注度，卻無法持久瞬間喊卡，好在身邊仍有BMW男護花護得勤快，也算是能暫拋之前的莫名黑料了。

柳柳（右）曾與從「味全龍」退休的林智勝（左）合影，並稱讚對方「如今的傳奇刻在我們心中」。（翻攝自柳柳IG）

▲柳柳（右）曾與從「味全龍」退休的林智勝（左）合影，並稱讚對方「如今的傳奇刻在我們心中」。（翻攝自柳柳IG）

柳柳後來加入台北台新戰神啦啦隊，有「魅力女神」的封號。（翻攝自柳柳IG）

▲柳柳後來加入台北台新戰神啦啦隊，有「魅力女神」的封號。（翻攝自柳柳IG）

2年前柳柳（右一）曾與林佑珊（左起）、鄒鄒、林子珊、姵宸參加小龍女徵選活動，如今傳出約滿不續。 （莉奈享務所提供）

▲2年前柳柳（右一）曾與林佑珊（左起）、鄒鄒、林子珊、姵宸參加小龍女徵選活動，如今傳出約滿不續。 （莉奈享務所提供）


01/21 全台詐欺最新數據

鏡週刊柳柳小龍女

