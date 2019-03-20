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無人機惡闖機場「兇手抓不到」　民航局評估軟殺反制！最晚年底上路

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▲▼無人機（UAV）。（圖／達志影像／美聯社）

▲無人機近來盛行，但衍生出後續安全上的疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

松山機場日前發生無人機二度闖入機場事件，造成機場前後關閉63分鐘，不過迄今仍還沒抓到兇手。對此，立委在立法院交委會中提出，無人機難以偵測，但卻造成飛安疑慮，建議中央相關單位都能建置反制措施，可用軟殺、硬殺2種手段反制。

立委李昆澤說，無人機難以偵測，但根據代頓大學研究所實驗，顯示無人機會在機翼造成缺口，損壞機翼結構，這對於國家安全、個人隱私還有關鍵基礎設施的保護等各層面，有安全上的疑慮。

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▲▼松山機場,飛機,航空,飛安。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場日前遭無人機二度闖入，但至今抓不到兇手。（圖／記者林敬旻攝）

根據《民航法》規定，若無人機違規，可開罰30萬至150萬，近5年來接獲檢舉無人機案例共有135件，開罰案件數共55件，總計1605萬元。雖然祭出重罰，不過多數闖入的案例都找不到無人機跟操控者，民航局長林國顯也坦言，上周闖入的無人機，至今還沒抓到兇手。

李昆澤則提出具體建議，可用軟殺（干擾槍、傳送信號）及硬殺（雷射、飛彈）等方式反制，並呼籲民航局與國安局、國防部、海巡署等國土安全相關單位，以及台電、原能會、水利署等關鍵基礎設施相關單位評估建置反制措施的必要。

▲▼松山機場跑道。（圖／記者呂佳賢攝）

▲為確保航機安全，民航局委託中科院研究相關反制措施。（圖／記者呂佳賢攝）

林國顯說，無人機專章預估明年1月上路，未來250公克以上無人機都要註冊登記，中央也會與地方共同合作，包含國防部、內政部、總統府等相關設施，都會納入管制區內。目前也已要求無人機大型廠商要建置電子圍籬，其數量約佔市面上無人機的8成。

另外，在反制手段部分，初步應可先採取軟殺反制，部署被動式偵測設備，以頻譜偵測來判斷是否有無人機闖入，以及配置干擾槍去抓違規玩家，民航局委託中科院提出分階段管制建議，預計一個月就會提出，第一階段反制措施最晚年底上路。

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關鍵字：無人機,民航局,中科院,林國顯

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