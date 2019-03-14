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快訊／民航局宣布跟進！　今19時起禁飛波音737 MAX系列機型

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記者曹悅華／台北報導

波音737 MAX客機5個月內發生2起重大空難，世界各國紛紛下達禁飛令，在美國與加拿大妥協宣布禁飛後，日本國土交通省今（14）日也宣布，禁止波音737 MAX 8和MAX 9飛機在其領空飛行。稍早，民航局也發佈「適航指令」宣布，今天晚間7時起停止所有波音737-8和737-9飛入、飛越及飛出我國，同時停止所有操作波音737-8及737-9飛航計畫申請。

▲▼波音737 MAX降落美國華府雷根國際機場。（圖／路透）

▲民航局稍早宣布，即日（14）19時起停飛波音737-8和737-9。（圖／路透）

請繼續往下閱讀...

民航局今晚間發布適航指令指出，2018年10月29日印尼獅航及2019年3月10日衣索比亞航空不到5個月間，各有一架 737-8 新交機之飛機發生失事事件，且自印尼獅航空難後，美國聯邦航空總署於2018年11月7日發布緊急適航指令、2018年12月11日發布正式適航指令，以及衣索比亞空難後於 2019 年3月11日發布持續適航通告，說明旨述機型之「操控特性增益系統」在遇到攻角感測器數據有誤時，水平尾翼將自動微調，導致機頭不正常下沉，造成飛行組員操控飛機之困難，因此要求航空業者機組人員遭遇相關情況時，須依照飛航手冊修訂文件及相關操作程 序進行緊急處置。

▲▼衣索比亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲衣索比亞航空一架波音737 MAX客機日前發生空難，導致機上157人全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）

美國聯邦航空總署在本月13日發布緊急命令停飛所有美國境內之Boeing 737-8 及 737-9飛機；歐洲航空安全署也在12日發緊急適航指令停止 737-8 及 737-9 機型飛機於所有歐盟區域之營運飛航，且禁止其他國家以此兩型飛機 飛入及飛出歐盟區域。同時，美國聯邦航空總署也表示，波音將進行相關系統設計變更，包含軟體更新、系統操控限制等，顯示相關系統仍有潛在之設計風險。

民航局表示，雖然失事事件肇因仍於調查作業中，但基於旨述機型已有造成飛航組員操控困難，導致飛機失控之危險，並考慮國際間對於旨述機型之飛安風險評估認為有所疑慮尚無法於短期緩解，且目前也無法佐證波音公司設計變更之有效性，特發布本適航指令，以確保飛航安全。

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關鍵字：民航局,禁飛令,波音737MAX,適航指令,禁飛令,停飛

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