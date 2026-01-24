台北101藏「2大魔王」難爬！　霍諾德問鼎全球第三人

記者葉國吏／綜合報導

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今天將挑戰徒手直攻台北101，《ETtoday新媒體》將全程直播。攀爬台北101，霍諾德將要挑戰2大難關，不過若挑戰成功，他也將成為在台北101進行極限運動的第三人。

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀登台北101，23到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝，下同）

霍諾德過去在受訪時提到，攀爬建築物與自然岩壁完全不同，最大難題在於路線高度重複，幾乎一路筆直向上。台北101樓身帶有角度變化，反而形成心理上最緊繃的階段，因為任何失誤都無法靠「地形變化」喘口氣。

101「一路都很難」 竹節、斗型是難關

他在接受《Netflix Tudum》專訪時說，自然攀岩通常只有一兩個關鍵難點，但101的不可測在於「一路都很難」。長時間垂直攀升，讓肌肉疲勞不斷堆疊，真正的關卡不是某一步，而是如何撐過全程。

從建築設計來看，台北101可分三段。1到25樓的基座略向內收，外牆裝飾線條突出，對手部施力是一大考驗；26樓到90樓為竹節狀塔身，8組斗型結構向外傾斜7度，又是玻璃表面，滑度與角度並存，被視為最消耗體能的一段，最後才是91樓以上的頂層。

▲Alain Robert 2004受邀挑戰攀爬台北 101。（圖／路透社）

盤點101極限挑戰家 霍諾德問鼎全球第三人

其實101早已有極限好手留下足跡。綽號「法國蜘蛛人」的攀爬高手羅伯特（Alain Robert，極限攀登運動員）於2004年聖誕節前夕嘗試首攀，原計畫徒手完成，但因雨勢導致帷幕濕滑，最終罕見地加上安全繩，花了約4小時登頂。

另一段傳奇則屬於奧地利極限運動員鮑加納（Felix Baumgartner，跳傘運動員）。他曾未經許可低調來台，假扮遊客探勘，並把降落傘藏在91樓廁所天花板，選定時機一躍而下，完成挑戰後迅速離境，成為101歷史中最神祕的一次行動。