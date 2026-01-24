　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德徒手攀登101　物理老師曝「2大挑戰」：指力多1.3倍

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，工作人員連日來持續在現場進行前置準備作業。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德今（24日）挑戰徒手攀登台北101大樓。物理老師張瑞分析，鋁框的摩擦係數比岩石更小，挑戰者手指要出力量按壓在大樓鋁框上，預估得比平常多出約1.3倍以上施力；物理老師楊雅玲指出，攀爬101時，身上使用肌肉幾乎都是同一部位，疲勞很容易累積，等於是挑戰意志力與肌耐力。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點起，將在沒有安全繩索情況下，挑戰徒手攀爬總高度達509公尺的台北 101，Netflix也會進行直播。儘管霍諾德2017年成功攀登約914.4公尺的酋長岩紀錄，但因為攀登建築物跟攀岩有很大不同，引發外界關注。

物理教師張瑞指出，摩擦力等於摩擦係數乘以正向力，和一般攀岩比較，攀岩時岩石的摩擦力比較大，手可以抓住岩石，比較好施力，但攀爬101大樓時，挑戰者只能抓住大樓的鋁框，而鋁框摩擦係數比岩石小，所以挑戰者手指要出更大力量按壓在大樓鋁框上，才能撐住身體，預估得比平常多出約1.3倍以上的正向力。

張瑞進一步表示，霍諾德體重約75公斤，平常攀岩施力正向力94公斤，因為鋁框摩擦力比較小，比平常多1.3倍正向力，所以可能要花到125公斤正向力，才能撐住其身體不往下滑，且是在沒有考慮風力或鋁框可能濕滑的狀況下，這些變數都可能增加這次挑戰的難度。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，今天挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

三民家商物理科老師楊雅玲表示，攀爬101比攀岩更困難，因為攀岩時使用肌肉比較多，攀岩者的肌肉會進行切換，比較不容易感覺疲勞，但攀爬建築物時，身上使用肌肉幾乎都一樣，就是用手抓住鋁框、腳撐住鋁框，這樣一再重複的動作，很容易讓肌肉疲乏，沒有其他動作可取代，這對挑戰者來說更艱困，等於是挑戰意志力與肌耐力。

不過，楊雅玲認為，艾力克斯霍諾德是第一個徒手攀爬上酋長岩的人，心理素質應該夠，在意志力方面應該沒問題，肌耐力部分，事前應該也做好準備，但變數則是天氣，氣象署預報台北市今天天氣是多雲時晴，所以氣溫跟風，可能成為今天能否挑戰成功的關鍵。

楊雅玲指出，這場挑戰有直播，對艾力克斯霍諾德來說難免有壓力，又沒有防護措施，除了成功，其餘就只有放棄與失誤，這真的是艱鉅的挑戰，大家也要幫他集氣，畢竟全球都會看到台灣這場直播。

01/21 全台詐欺最新數據

