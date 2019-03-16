防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：民航機先受害

▲松山機場近日遭無人機二度闖入，緊急關場影響飛機起降。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

松山機場昨天因周邊有無人機闖入，導致機場兩度關閉，有五百多名旅客行程因此受影響。有學者認為政府應仿效今年台灣燈會作法，以電波阻擋無人機闖入。對此，航空界人士直斥「外行」，交通部民用航空局也坦言，經過測試，此一模式不適合運用於機場周邊。

松山機場近年已數度遭無人機干擾，而近年國際間因無人機干擾導致機場營運受影響最知名的案例，是去年12月倫敦蓋威克機場因無人機在機場附近出沒，導致機場關閉32小時，超過800航班、2萬名旅客受影響。類似事件層出不窮，但幾乎都無法「現場逮捕」，讓管理單位困擾不已。

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▲近來無人機蓬勃發展，但卻成為機場營運的重大威脅。（圖／達志影像／美聯社）



相關案例均顯示，無人機確實已經成為機場營運的重大威脅。有學者認為「沒有干擾不了的電子設備」，同樣是交通部附屬機關，台灣燈會的成功阻止無人機闖入的案例，民航局應該仿效，運用於機場。



對於此一提議，航空界人士直言，機場內外遍布精密的電子設備，想要用電波干擾無人機闖入，率先受害的就是這些設備與民航機，「到底是要干擾無人機還是民航機？」這種提議很外行。



民航局則表示，曾經評估此一方式，並請中科院協助測試，反覆測試後，發現雖能干擾無人機，但也可能干擾通訊與助導航設施，甚至連手機等民用通訊設備都會受影響，對飛安的危害遠大過無人機，因此最後捨棄此一方式。

▲今年台灣燈會首次採用300架無人機營造空中燈光秀。（圖／記者陳崑福翻攝）



民航局官員解釋，台灣燈會於大鵬灣舉辦，採電波干擾，在會場內表演的無人機則由原廠解碼，類似取得「通行證」，有通行證的無人機可在會場內表演，沒有通行證的無人機進不來。但大鵬灣周遭空曠，也沒有重要的通訊或助導航設備，和機場完全不同，此一作法無法套用於機場。

▲現行法令已規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者可罰鍰30-150萬元。（圖／記者林裕豐攝）



官員表示，中科院曾建議其他防護方式，目前正評估中，其他各種有建設性的方案，民航局也都會評估可行性。現行法令已規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者罰鍰30-150萬元；民航法也已增訂無人機專章，並於去年經總統公布，民航局目前正加緊研訂子法，新制預計明年1月起實施，進一步完善無人機的管理工作；與地方政府及業界溝通的工作也同步進行中，部分業者已經在機器中建置電子圍籬，未來中央與地方也會合作執行管理作為。