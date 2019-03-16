　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：民航機先受害

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好天氣,家庭,看飛機,民航機,松山機場,飛航管制區。（圖／記者湯興漢攝）

▲松山機場近日遭無人機二度闖入，緊急關場影響飛機起降。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

松山機場昨天因周邊有無人機闖入，導致機場兩度關閉，有五百多名旅客行程因此受影響。有學者認為政府應仿效今年台灣燈會作法，以電波阻擋無人機闖入。對此，航空界人士直斥「外行」，交通部民用航空局也坦言，經過測試，此一模式不適合運用於機場周邊。

松山機場近年已數度遭無人機干擾，而近年國際間因無人機干擾導致機場營運受影響最知名的案例，是去年12月倫敦蓋威克機場因無人機在機場附近出沒，導致機場關閉32小時，超過800航班、2萬名旅客受影響。類似事件層出不窮，但幾乎都無法「現場逮捕」，讓管理單位困擾不已。

請繼續往下閱讀...

▲▼無人機（UAV）。（圖／達志影像／美聯社）

▲近來無人機蓬勃發展，但卻成為機場營運的重大威脅。（圖／達志影像／美聯社）

相關案例均顯示，無人機確實已經成為機場營運的重大威脅。有學者認為「沒有干擾不了的電子設備」，同樣是交通部附屬機關，台灣燈會的成功阻止無人機闖入的案例，民航局應該仿效，運用於機場。

對於此一提議，航空界人士直言，機場內外遍布精密的電子設備，想要用電波干擾無人機闖入，率先受害的就是這些設備與民航機，「到底是要干擾無人機還是民航機？」這種提議很外行。

民航局則表示，曾經評估此一方式，並請中科院協助測試，反覆測試後，發現雖能干擾無人機，但也可能干擾通訊與助導航設施，甚至連手機等民用通訊設備都會受影響，對飛安的危害遠大過無人機，因此最後捨棄此一方式。

▲台灣首次！　300架無人機空中燈光秀　台灣燈會驚艷國際。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲今年台灣燈會首次採用300架無人機營造空中燈光秀。（圖／記者陳崑福翻攝）

民航局官員解釋，台灣燈會於大鵬灣舉辦，採電波干擾，在會場內表演的無人機則由原廠解碼，類似取得「通行證」，有通行證的無人機可在會場內表演，沒有通行證的無人機進不來。但大鵬灣周遭空曠，也沒有重要的通訊或助導航設備，和機場完全不同，此一作法無法套用於機場。

▲▼ 松山機場，看飛機，年少有為。（圖／記者林裕豐攝）

▲現行法令已規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者可罰鍰30-150萬元。（圖／記者林裕豐攝）

官員表示，中科院曾建議其他防護方式，目前正評估中，其他各種有建設性的方案，民航局也都會評估可行性。現行法令已規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者罰鍰30-150萬元；民航法也已增訂無人機專章，並於去年經總統公布，民航局目前正加緊研訂子法，新制預計明年1月起實施，進一步完善無人機的管理工作；與地方政府及業界溝通的工作也同步進行中，部分業者已經在機器中建置電子圍籬，未來中央與地方也會合作執行管理作為。

ET快訊
獨／鄭人碩證實和小薰交往中　見習婚禮..親密舉動外洩
勝利「試圖脫罪」對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

關鍵字：松山機場,無人機,民航局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首曝真相

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又來了　單程777元衝日本「北高都能出發」

新一波春雨深夜襲！全台變天　氣象局曝「下雨熱區」北部慘連莊5天

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

影／冷氣團最冷時刻來臨！「入夜→清晨」北部急凍12°C　下一波冷空氣周四到

影／圖解一周天氣！冷氣團「最冷時刻」急凍12°C　後面還有鋒面、冷空氣將襲

雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

1月來台旅客人次公布！陸客成長9.27%、日韓客雙下滑　觀光局說原因

新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

男友當兵賺很少！貼心OL約會AA制　爸媽罵很笨：妳的體貼在放縱他

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

小孩是連環殺手轉世！？　《鬼裔》觀眾嚇到「失憶斷片」

防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：民航機先受害

情敵變主管、開群組職場霸凌　張嘉佳：真正的強者只會做2件事

灌學生辣椒水、取侮辱外號！狠師竟仍繼續任教　人本：不適任必須淘汰

周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

「減」垃圾比「撿」垃圾更重要！　海巡官兵科技之旅有了新感受

清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工

影／小金門8豬場非洲豬瘟檢驗陰性　豬肉品解禁可運到大金門

９個從小被嚇到大的傳說！紅筆寫名字會短命、指月亮會被割耳朵

影／懷舊絕版扇也有！「明星花露水」原本129元　賣家10倍價：最後1瓶1500元

超萌氣球和黑板作畫　特戰感謝學校提供宿營場地

楊丞琳悄現身李榮浩演唱會：我在這裡！ 　舞台「甜放9大字」閃瞎啦

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

H＆M用動物紋釋放狂野內心！　英國型女穿上秒變帥妞

雲林4村民眾沿街歡呼　特戰行軍士氣高昂疲憊感消失

台南立委補選　高思博：「起義尚未成功，龍介雖敗猶榮」

開「青蘋果小牛」北宜髮夾彎自撞…霸氣直接報廢！　藥局總座4億身價曝

防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：民航機先受害

鄭俊英一支手機毀掉12年招牌！《2天1夜》恐走入歷史

CBA／林志傑轟14分　廣廈季後賽被聽牌

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

生活熱門新聞

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全..

中華放大絕　吃到飽400元有找

男友被教召「她沉默了」　結局笑..

女孩覺得男生30歲應該賺多少錢..

身分證有521　享劍湖山兒童節..

女醫請安胎假被威脅「上到生」　..

感情不順！七爺曝她前世種惡因

鋒面弱掉降雨掰！氣溫一路飆回3..

倒水餃湯洗鍋！公婆驚叫浪費　新..

即／松山機場關閉！竟因無人機2..

強迫症吃玉米！「4排空洞」療癒..

大雞腿中間「三角型大洞」　網曝..

10件事讓他興奮！網：台女難做..

直播妹「捧內衣」拍賣　她看產品..

更多熱門

相關新聞

CNN曝神祕無人機刺殺委國總統內幕

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於2018年8月初在首都公開演說經濟議題時，音頻突然消失，接著現場傳來兩次爆炸聲響，當時曾出現一架「神秘無人機」，畫面震驚全球，最近CNN發布的影片，為這件事提供了令人不寒而慄的新內幕。

松山機場遭無人機「2度入侵」一度關場

即／松山機場關閉！竟因無人機2度入侵

美軍完成微型滑翔制導炸彈初始試驗

民航局：今19時起禁飛波音737 MAX系列機型

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

被懷疑偷錢...17歲的他轉身從9樓跳下　爸媽目睹哭斷腸

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面