霍諾德今早將徒手攀登台北101　3大亮點、直播懶人包一次看

記者黃翊婷／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在台灣時間24日早上9點，挑戰徒手攀登台北101，Netflix將進行全球直播，另外，《ETtoday新媒體》也會進行全程直播。這次挑戰包含3大亮點，分別為徒手獨攀、全程無繩無防護措施、首次挑戰城市地標。Netflix方面也表示，直播將由資深體育主播艾爾鄧肯主持，並與職業攀岩運動員、工程師、WWE巨星、國際攀岩評論員一同進行討論。

▲艾力克斯霍諾德將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101 2小時全程直播

艾力克斯霍諾德是美國知名的野外攀岩者，以在各大國家公園進行高難度岩壁徒手獨攀而聞名，2013年他曾來台探路，只是當時受限於安全考量與官方未達共識，挑戰101的計畫無疾而終；去年他寫下親筆信再次表達心願，最終成功打動官方，促成這樁極限挑戰。

艾力克斯霍諾德將在台灣時間24日早上9點（美東時間1月23日）進行徒手攀登台北101，Netflix將進行全球直播，直播節目預計長度為2小時，如果挑戰成功，艾力克斯霍諾德將刷新101攀登史紀錄。

▲圖為艾力克斯霍諾德試爬的畫面。（圖／benbenbenjaminan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

挑戰3大亮點

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，他不僅要克服508公尺的高空恐懼，而且全程不使用任何繩索與防護措施。這次挑戰共包含3大亮點，分別為徒手獨攀、全程無繩無防護措施、首次挑戰城市地標。

▲Netflix將進行全程直播。（圖／翻攝自IG）

Netflix直播團隊陣容

Netflix方面表示，直播將由資深體育主播艾爾鄧肯（Elle Duncan）主持，並與職業攀岩運動員艾米麗哈靈頓（Emily Harrington）、前NASA工程師馬克羅伯（Mark Rober）、WWE巨星塞斯羅林斯（Seth Rollins）、國際攀岩評論員皮特伍茲（Pete Woods）一同進行討論，即時提供背景資訊、分析及點評。

Netflix頁面：赤手獨攀台北 101：直播

另外，《ETtoday新媒體》也將會進行全程直播。

▲艾力克斯霍諾德這次的挑戰將完全不借助任何輔助工具。（資料照／記者李毓康攝）

意外對策 平台直播延遲10秒

艾力克斯霍諾德曾在預告片中直白表示，「如果你掉下去，就會死。」外界憂心若萬一真的發生墜落事件該怎麼辦？對此，根據英國媒體《觀察家報》報導，這次台北101的全球直播，Netflix平台直播設有10秒延遲，應該是為了預防萬一發生意外，製作團隊得以立即中斷畫面。