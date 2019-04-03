玄天上帝有交代　彰化清聖宮連5天「打卡送2粒芭樂」救果農

▲社頭清聖宮舉辦打卡送芭樂活動，幫助在地果農 。（圖／翻攝社頭鄉公所臉書）

記者李忠憲／彰化報導

芭樂價格持續探底，產地價一台斤6.6元，不到成本3分之1。生產芭樂重鎮溪州鄉、社頭鄉農民，有的拿來養豬，有的偷倒路邊。社頭鄉清聖宮為拯救農民，3日特別在玄天上帝誕辰舉行「打卡送芭樂」活動，連5天每天都有萬斤芭樂免費送，歡迎民眾到場取用。

彰化縣盛產芭樂，2大生產重鎮溪州鄉及社頭鄉分別種植5百及3百公頃芭樂。由於暖冬讓芭樂盛產，2019年3月產地價持續探底，1台斤只剩6.6元，不敷成本，次級品更只剩下3塊錢，農民血本無歸，苦不堪言。有些人乾脆拿來養豬，有些則是傾倒在路邊任由它腐爛，惡臭和蒼蠅讓居民受不了，直呼真浪費。

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▲芭樂盛產讓果農血本無歸，清聖宮舉辦活動幫助果農 。（圖／翻攝社頭鄉公所臉書）

社頭鄉清聖宮得知後，利用農曆3月初三是玄天上帝誕辰，特別與28公頃的芭樂園合作，3日舉行一連5天的「打卡送芭樂」活動，為農民解憂。

清聖宮說，現場每天都會準備上萬台斤的鮮甜芭樂，民眾只要到清聖宮用臉書打卡，就送2顆芭樂。5、6、7日3天，前33名民眾除加碼送3台斤外，更送社頭特產襪子，歡迎民眾來品嘗社頭芭樂。

清聖宮管理人陳進永表示，芭樂籽可以吃下肚再排出，民間信仰不用芭樂當供品拜神。但玄天上帝曾指示，芭樂是在地特產，只要有誠意就可用芭樂當供品，因此每年都用芭樂拜神明。

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