逼小黃飆車！運將一貼「8條佛經」秒鎮邪：老公樂歪小王跑　女奧客閉嘴

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網搜小組／綜合報導

「奧客有比較乖啦！」台北一名計程車司機開車多年，遇到的怪事情實在數都數不完，像是很多乘客常逼他「趕時間開快一點」，讓他超無奈，乾脆直接寫出「8大配合事項」，讓乘客一上車瞬間笑噴，但也乖乖遵守，效果極佳，鎮邪程度比佛經還有用。

從貼在副駕駛座背部的「乘客配合事項」可見，一共洋洋灑灑8條條款，分別是「婉謝178支付－詐騙高手請見諒」、「千元大鈔先告知－找零擋路我被譙」、「簽單使用先換妥－時間蹉跎催人老」、「報路未達要明確－路口三寶知多少」。

▲計程車司機有滿滿無奈，奧客實在太多了。（圖／記者謝盛帆攝）

紙上5至8條則為，「過窄巷弄勿強入－修車好貴痛破」、「超速趕路易肇禍－老婆心碎小三跑」、「兒童上車要管教－喧鬧站立命不保」、「前後要繫安全帶－勿問司機問政府」，雖然8條超碎念落落長，但這些都是奧客會做的事。

千萬不要小看這一張佛經般碎念的A4紙張，可是鎮住許多奧客鬼怪；小黃運將笑說，這一張是他親筆寫的，貼在車上2至3個月了，很多乘客開都會笑笑地拍下來，本來寫這張為了抒發無奈心情，但多少有一點效果，乘客有比較乖一些。

▲這8條都是奧客最會犯的事情。（圖／記者謝盛帆攝）

面對記者的閒聊，運將也不住訴苦說，很多女生上車就叫司機「開快一點，我趕時間啊」等，但這樣很危險，本來想寫「老公樂歪小王跑」，比較諷刺性，但想一想會得罪女孩子，就只好改成「超速趕路易肇禍－老婆心碎小三跑」，反正跟社會現實面接觸到，讓大家笑一笑知道危險就好。

除了奧客多外，還得被詐騙集團騙錢，真的是滿腹心酸。他無奈說，去年車隊大概有100多名司機受害，詐騙集團用別人的帳號付車資，之後銀行寄帳單給原始客戶，客戶當然會否認有這一趟坐車的交易，銀行就會跑來通知車隊，把當初拿的錢扣回去，等於是白跑一趟。

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▼連載客人都會遇到詐騙集團，讓他很無奈。（圖／記者謝盛帆攝）