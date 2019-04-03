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她控制女兒吃零食！　公婆「零食是人體必要營養」：就是要給得夠

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▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲孩子該怎麼養？不少媳婦和婆婆常為此爭論。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書表示，因為控制女兒吃零食，所以與公婆起爭執。她指出，公婆覺得她不給女兒吃零食，害女兒缺少「不健康的元素」才這麼瘦小，甚至說零食是人體必要的營養、要給得夠才可以。這段對話也引發網友議論，「公婆有事嗎？傻眼」、「什麼歪理，還一路歪到底」、「我聽到我一定大爆走」。

這名女網友在《爆怨公社》透露，公婆看完學校慶生的照片後表示，全班最小隻的女兒營養不良；她回應公婆，女兒不挑食，平常可以吃兩碗飯，早餐除了家裡準備的，還會吃學校的，魚肉蛋青菜五穀都沒少，已經6歲還會早晚喝牛奶，「怎麼可能營養不良？」公婆聽完不滿直呼，「我說的營養不良是有的元素控制太緊」、「要吃糖果餅乾就給他們吃啊，每次放學都喊餓，你就趕他們去洗澡吃飯，不給吃零食」。

請繼續往下閱讀...

原PO說，寧可小孩餓，也不要孩子吃不健康的零食，但也不是完全不准吃，只是不要過量，一番話讓公婆更不滿，「你這樣就是正正得負，什麼都要控制的死死的！她缺少的就是這種不健康的元素」，並反問「會給孩子吃糖果嗎？」她則說會，但偶爾吃就好，每天吃太過分，「現在加工食品的色素跟化學都很可怕的！吃多了會生病的！」

洋芋片,零食。（圖／Pixabay）

▲什麼食物都不宜過量。（圖／Pixabay）

但公婆依然堅持己見，「就是這樣，孩子才長不大」、「妳老公的誰誰誰的孫子不是這樣吃，還不是活得好好的」、「你會給但給太少，零食也是人體必需要的營養」；原PO聽完緩頰，孩子活動量大、腸胃吸收也不好，會再帶孩子去看中醫，也願意熬精力湯、雞湯給孩子補，「零食真的算了，任何萬一我都承受不了」；公婆則繼續跳針，「妳給的零食熱量不夠才會這樣」、「因為零食出事的孩子有幾個，大家都在吃，怎麼就那幾個新聞報的出事」、「那種東西就是要給的夠！」

原PO最後補充，與公婆爭執的當下有傳line給老公，對方表示「零食有營養聽他們放屁」，還要她不要理會公婆的話，「總之妳什麼都說是我說的！我不准的！每次我不在家就這樣！不要再跟他們說了！」網友看完一家的對話紛紛留言，「長輩只長年紀不長腦袋」、「有一種肥叫做阿嬤覺得妳很瘦」、「可以請公婆三餐都吃零食嗎？因為夠營養」、「還好妳還有神隊友」。

▲▼。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼原po全文。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：爆怨公社,公婆,小孩,零食,營養

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