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飛越10382公里！旅美球迷特地返台...為親眼見恰恰　側拍影片曝光惹淚崩

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▲▼ 旅居美國的象迷特地回台看恰恰 。（圖／網友 溫卓霖 Zorg授權引用）

▲ 旅居美國的象迷特地回台看恰恰 。（圖／網友溫卓霖 Zorg授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

中信兄弟球星「恰恰」彭政閔在今年初宣布即將引退，本季賽季結束後為19年的職棒生涯畫下句點。一名從兄弟象時期就開始關注恰恰的象迷，3月也特地從舊金山回台，飛越了10382公里，只為親眼見到恰恰在場上打擊的英姿，側拍影片一出也感動了一票鄉民。

「為了親眼見到恰恰在場上打擊的身影，你願意隻身跋涉多長的路途？」一位溫姓網友在PTT上分享感人的一幕，他表示3月27日時，在台中洲際棒球場由中信兄弟出戰Lamigo桃猿的比賽中，有位身穿整套球衣、舉著超大海報的球迷，令人印象深刻。經過朋友介紹他才了解到，原來這位象迷平時在美國工作，一年只能回台2、3週，因為家裡關係提早回家，也剛好趕上可以親眼看到恰恰打球的機會。

請繼續往下閱讀...

▲▼0327 中華職棒中信兄弟主場兄弟VS桃猿-彭政閔。（圖／記者黃克翔攝）

▲3月27日中信兄弟主場VS桃猿。（圖／記者黃克翔攝）

原po表示，「原本這位象迷賽後已經離開球場，到轉運站準備搭車離開台中了」，當時卻有位朋友推測恰恰應該還沒離開球場，心想這位象迷都難得回來了，就問他要不要碰一把運氣，趕回球場見見本尊，「沒想到過了半小時，他真的回來了，也如願見到他心目中的台灣隊長–彭政閔。」

影片中可見，這位球迷特地在深夜趕回球場外，見到恰恰的時候時間已經是28日了，舉著大海報，上頭還寫道「我特別從美國飛回來看你」，圖片中也記錄著恰恰初登場的英姿，相當用心。彭政閔表示很感謝球迷支持，也特別與他拍照留念。

▼ 海報記錄著恰恰球場上的英姿 。

▲▼ 旅居美國的象迷特地回台看恰恰 。（圖／網友 溫卓霖 Zorg授權引用）

▲▼ 旅居美國的象迷特地回台看恰恰 。（圖／網友 溫卓霖 Zorg授權引用）

事後該名旅外象迷表示，自己從2004年開始看球，因為恰恰今年要退休了，加上家裡有些事，就提前在3月從舊金山返台，還幸運地和本人說到話，相當開心，「本來以為是一輩子都不可能發生的事，感謝你們幫忙，是一輩子的回憶。最重要的是感謝恰恰為中華隊的付出，球迷都會記得的。」

網友看完飆淚表示，「推！！」、「好感人」、「前面黑底白字的地方就落淚了」、「真的太強大了，推」、「我從澳門回台灣看我恰，很弱，哈哈哈，但為了引退賽我還是買了季票」。

 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：中信兄弟,象迷,中職,恰恰,彭政閔,美國,棒球

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