小學生數學題6÷2(1+2)=？考倒大學生　300萬網友爭論不休

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6÷2（1+2）=？這題小學生算術題竟然讓百萬網友爭論不休，有人認為答案是9，但也有一票人算出來答案是1。斯坦福大學數學專家塔沃克（Presh Talwalkar）特地拍一段影片來解題，正確答案其實是9，有超過4成的網友都答錯。

▲遇到括號要先算。（圖／翻攝自YouTube／MindYourDecisions，下同）



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這道數學題先前在臉書吸引300多萬網友作答，其中192萬人算出來是9，但有149萬網友算出來是1。塔沃克解釋，有括號的要先算，再按照「由左至右」的規則來運算，所以先將括號內的1+2算出來後，便得到6÷2×3的算式，乘、除號位階相等，所以再由左至右計算就得出3×3=9。

▲由於乘、除號位階相等，所以要由左至右計算，即可得出答案為9。

雖然這題屬於小學生程度，但有將近4成4的網友都答錯，很多人都會把四則運算「先乘除、後加減，有括號先算」的邏輯搞混，不少網友記得要先算括號，但卻忽略了「由左至右」的運算規則，才會誤把答案算成是1。

不過，塔沃克也指出，其實在1917年以前數學運算規則和現在不一樣，如果依照以前的算法，的確會算出答案是1，因為當時規定碰到除法時，應該將左邊整個算式除以右邊整個算式。

▼1917年以前的數學規則不一樣，用當時的算法會算出1。

