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「書包4樓丟下，課本都是腳印」　國中妹畢業哭著回家：終於解脫了

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網搜小組／綜合報導

「國中畢業典禮我是哭著回家的，因為我終於解脫了。」桃園女網友小藍（化名）2日在臉書「爆怨公社」分享自己學生時代遭霸凌的故事，她提到，自己的書包曾被人從4樓丟下，課本上也都被踩滿腳印，雖然現在已經撐過來了，但有時候想起來還是覺得很難熬，「就因為我當初體重破百、長得抱歉，就能這樣欺負我嗎？」

▲女學生，女高中生，女高校生，正妹，女同學，背影。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲小藍國中受到同學霸凌，畢業典禮時想到終於解脫了，忍不住一路哭著回家。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

小藍提到，近日在網路上看到有人分享反霸凌的影片，心裡覺得覺得酸酸的，於是決定來說說自己的經歷，「我國中就是被霸凌，書包被從4樓丟下、課本都是腳印、錢被偷等等，體育課永遠都在角落」，更誇張的是，同學還會找班上的過動兒來踹打她，大家都不肯制止或伸出援手，甚至還會在旁邊錄影大笑。

請繼續往下閱讀...

「4樓一堆人圍觀，叫我拿掉眼鏡甩我巴掌。」小藍無奈地說，發生這樣的事家人卻覺得有道歉就好，讓她有一陣子只敢待在訓導處保安，直到畢業典禮才終於解脫，「我是哭著走回家的，我哭是因為我終於解脫、終於不用再看到你們。」

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲許多網友看完小藍的文章，也紛紛留言分享自己遇到的霸凌經驗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「就因為我當初體重破百、長得比較抱歉，你們就能這樣欺負我？」小藍強調，這樣的痛是一輩子都無法原諒的，她之後還把自己關在家整整一年，哪裡都不敢去，「那段日子，想到還是覺得很難熬、很害怕。」

這篇文章一PO出，一夜之間獲得許多網友回應，也有不少人留言分享自己是如何挺過遭受霸凌的生活，「我高中也被霸凌，午休不是被惡作劇就燒頭髮，直到有一天受不了打電話給爸爸，他來學校罵完，同學們才沒有繼續欺負我」、「我國小也被霸凌過，真的是印象深刻」、「只有成為更好的自己，才能讓那些當初看不起你／妳的人都啞口無言，大家可以一起努力」。

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關鍵字：爆怨公社,霸凌

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