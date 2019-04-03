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民進黨議員批上任百日市政空轉　盧秀燕：「三支箭」成績亮麗

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▲盧秀燕上任百日端出成績，但遭綠議員批評。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕上任百日，端出三支箭亮麗成績。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕明天（4日）將上任屆滿一百天，民進黨市議會黨團總召李天生批評，坊間兩份民調都顯示，盧施政滿意度六都墊底，施政無力，百日空轉；盧秀燕則以「拚經濟、治空汙、推文教」三主軸，逐一端出亮麗成績。

盧秀燕上任三個多月，實施台中市民免費參觀花博解決爭議，恢復老人健保補助也已籌措預算，力拚今年7月實施；她今年以「力拚經濟、整治空氣、推行文教」為施政主軸。

治空汙部分，盧非常重視空汙帶給中台灣民眾的痛苦，以「先公後私、先大後小」原則，優先鎖定台中火力發電廠改革。她多次向中央要求中火四號老舊機組除役，並點出台中以往過度承擔全國用電量的不合理現象，要求中央一併檢討，還給台中人一個公道。

拚經濟部分，市府成立「台商專區」單一窗口鼓勵企業投資台中，巨大、車王電子等企業看好台中未來，紛紛加碼投資。水湳國際會展中心等了20年終於拍板動工，也成功爭取2020台灣燈會在台中，今年暑假將擴大舉辦全城「台中購物節」刺激城市消費，打造台中為購物時尚之都。

此外，副市長令狐榮達也率團前往福建、浙江等地交流，進一步促成農產觀光、郵輪包機的多項共識，搭建平台全力讓台中「人進來、貨出去」，創造更多商機。

推行文教部分，巨蛋興建計畫已確定選址於14期重劃區，將兼具國際型運動賽事、藝文表演、展演與集會等多元運用功能。幼教政策方面，持續打造優質、平價等的友善托育環境，推動「公托公幼倍增計畫」，預估公幼今年將新增41班，擴增1151名招生人數，為增加招生名額最多的一年。

▲盧秀燕上任百日端出成績，但遭綠議員批評。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李天生批評盧秀燕上任百日，市政空轉。（圖／李天生議員提供）

李天生強調，由於盧是意外當選，根本沒有準備，最重要的人事布局亂成一團，只能陸續分批公布，市府主管人選直到3月下旬才全部定案，不過卻是充滿爭議，至於區長人選，則是全盤調整，誅殺異己，不按牌理出牌，其中不乏選舉酬庸、派系分贓的陰影。

在競選政見方面，李天生說，盧「市長換人、空氣換新」的口號，欺騙不少選票，上任後只會炮打中央，將責任推小英總統和前市長林佳龍，沒有一點具體成果；恢復老人健保補助案，原本計畫明年才要實施，在外界強烈反彈後，才匆忙改為下年度追加經費辦理；限縮敬老愛心卡福利，則是引發長者們抱怨連連。

有關政策推動，李天生批評，花博免費入園，險些釀成國際糾紛，並且造成入園人數大減，台中市民還得負擔近10億元額外支出；至於勤美、巨大、車王、三井企業投資，國際會展中心開工、海生館委外營運簽約、國一銜接台74線工程定案，都是前朝努力的結果，盧只是會「割稻尾」。

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