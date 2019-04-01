全台中242間哺集乳室　媽媽市長盧秀燕：做得要比中央多

▲盧秀燕要求市府同仁不只哺集乳室要獨立，還要更舒適。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法院院會日前三讀通過「公共場所母乳哺育條例部分條文修正案」，強化哺乳環境及哺集乳室空間配置，台中市早在修法前，就要求各公共場所不分室內或戶外，一律設置獨立哺乳場所，有媽媽市長之稱的台中市長盧秀燕更表示，哺乳場所不僅空間獨立，還要更舒適，台中做得要比中央還多。

盧秀燕曾於2016年10月7日擔任立委期間，與蔣萬安、陳學聖等25位立委聯署提出「公共場所母乳哺育條例修正草案」，為健全哺乳嬰兒環境，除現行規定應設置之公共場所外，應增設飯店、國際會展中心、婚宴廣場；此外，大型戶外活動及公園達一定規模以上，也應設立獨立哺乳設施。

台中市政府衛生局表示，日前立法院會通過的公共場所母乳哺育條例部分條文修正案，包括服務場所總樓地板面積1000平方公尺以上的進出站（含轉乘）人次達該捷運路線運量前10%的捷運車站、營業場所總樓地板面積達5000平方公尺以上的百貨公司、零售式量販店、新增國際觀光旅館，及一般觀光旅館，應設哺集乳室。

另外，哺集乳室應獨立設置，不得與其他空間共同使用，舉辦大型戶外活動需設立臨時哺乳設施，未依規定設置哺集乳室或無明顯標示者，提高罰緩，違者最高可罰10萬元，並得按次處罰。

衛生局長曾梓展指出，依國民健康署2016年母乳哺育率調查顯示，台中市6個月以下寶寶純母乳哺育率為48%，高於全國平均值44.8%，既然台中市哺乳率這麼高，當然要落實設置哺集乳室，全市目前已有242處。

衛生局人員轉述媽媽市長的指示，台中市哺集乳室不但要全都獨立空間，更要營造更舒適的哺育環境，台中市做得永遠要比中央多。