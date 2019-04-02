青年創業很辛苦　盧秀燕：「市府幫你」不要單打獨鬥

▲▼盧秀燕認為青年們創業很辛苦，市府願意做後盾。（圖／台中市政府提供，下同）



記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕2日到霧峰區召開行動市政會議後，前往光復新村青創基地傾聽在場創業青年的想法，進行意見交流，她表示，青年創業是一條辛苦的路，請「不要單打獨鬥」。市府已成立青年事務專責單位，安排一系列計畫與課程，並邀請專家學者加入青創輔導，鼓勵青年勇敢築夢、圓夢，歡迎青年踴躍尋求協助。

盧秀燕在勞工局長吳威志等局處首長陪同下，前往光復新村青創基地，她說，光復新村是台中最大的青創基地，市府實施「摘星計畫」協助並輔導青年，她到訪這裏多次，每次都覺得很新鮮，這些文創青年雖然事業才剛起步，但都是無限創意，每次來都能看到新的發想，相當新奇。

她來了解青年創業的經營狀況，進行交流，希望做為市府輔導青創的政策檢討方向。與幾位創業青年對談後，了解到他們創業的艱辛及驚人的意志力，創業是一條辛苦的路，充滿許多未知的風險，光復新村的青年們堅持並開創了自己的事業，值得肯定。

「青年有夢，創意成功！」盧市長呼籲想要創業的年輕人「不要單打獨鬥」，多利用政府資源，市府長年以來透過一系列的計畫與課程，提供青年所需的輔導及訓練，並邀請各界的專家學者加入青創輔導的行列，歡迎青年踴躍尋求市府協助，讓創業之路「不寂寞」。

「人人好工坊」由兩位女生創立，兩位女生字面上，便很自然兜出「人人好」三字，創辦人之一朱敏慈認為，「好」是任何創作的起點，加上她們充滿柔順堅毅的堅持，把這些精神注入在書法、花器、茶盤等作品中，甚至還把書法創作掛在旁邊空地五顆大樹上，結合景觀設計，將室內外空間連結，創造出人與自然共存的空間。

進駐光復新村的摘星青年許喻婷、許家瑋姊妹花，開設「叢林找JungleF ind插畫工作室」，以光復新村特色創作明信片獲「台中市十大伴手禮」精品類首獎；來自新加坡的楊政傑開立「畢卡樂bicolor現烤可頌」，堅持每日現做現烤，100%手工及天然，將新加坡傳統手作好滋味帶給台灣。