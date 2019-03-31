騎士遭水泥車輾爆頭　女兒見「爸爸蓋著棉被」淚崩

▲老翁騎車遭混凝土車倒車輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

鍾姓男子30日開預拌混凝土車在豐原區巷內倒車要前往工地卸貨時，不慎撞到7旬賴姓老翁騎的機車，當場慘死，死者女兒忍不住放聲痛哭。警方表示，鍾男雖排除酒駕，但疑似倒車時未注意後方狀況釀禍，將依業務過失致死罪嫌送辦。

30日晚間近8時許，豐原區鎌村路170巷內發生死亡車禍。77歲賴姓老翁騎車時，發現前方一輛預拌混凝土車倒車，他因來不及閃避，當場遭撞倒捲入車底，頭顱遭輾，命喪車輪。

▲混凝土車司機供稱是要倒車進工地卸貨，未發現後方有人車，豈知竟撞到機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼老翁遭混凝土車倒車，當場輾斃，車輪上血跡斑斑。（圖／記者李忠憲翻攝）

鍾姓駕駛向警方供稱，他倒車準備進入工地卸貨，有先看一下後視鏡沒發現有機車，結果聽到碰撞聲就停車，下車查看才發現撞到人。

死者女兒聞訊後趕到現場，看到父親遺體蓋著白色棉被，躺在地上，痛哭失聲。她向警方說，爸爸晚上騎機車從潭子到豐原她家吃晚餐，才準備回去，怎麼知道竟然發生車禍！

豐原分局表示，鍾男經酒測確認沒喝酒，初判應是倒車時未注意車後狀況。車上雖有行車紀錄器，但記憶卡內無影像，肇事原因及死因仍有待調查釐清。

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