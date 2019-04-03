男酒後砸超商！見警現身丟女伴落跑　摔花圃哀求：幫我撿眼鏡

地方中心／高雄報導

一名朱姓男子酒後與女性友人到超商買菸，店員找錢給朱男後，朱男卻稱對方找錯錢，隨後竟拿著超商內的椅子直接朝櫃檯猛砸，超商店員見狀立刻報警處理。警方趕到後，朱男竟丟下女伴拔腿狂奔，期間還摔落一處大樓花圃，遭到警方當場逮捕。朱男心知再也跑不掉，便高舉雙手求饒，還表示「我給你抓，可以幫我撿眼鏡嗎？」讓警方相當傻眼。

▲男子酒後誤認超商店員找錯錢，竟拿起椅子狂砸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，朱男與友人聚餐飲酒後，與女性友人搭乘計程車到高雄市美術館旁一間便利商店買菸，朱男掏出2000元大鈔給店員，找錢後朱男誤認店員拿錯金額，認為對方欺騙，竟拿起一旁椅子朝著櫃檯猛砸，事後還裝成沒事一般與女伴搭肩走出店外，而店員見狀也立刻報警。

▲超商現場一片狼藉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方趕到現場後，朱男竟心虛拔腿狂奔，留下一旁不知所措的女伴，而警方也緊追在後。期間朱男一度要闖入一旁大樓，但遭到保全攔下，隨後又異想天開攀爬欄杆，結果摔進大樓花圃，爬起後又爬第二道欄杆逃逸，沒想到又再度摔進草叢，當場被警方逮捕，模樣相當狼狽。

▲男子摔花圃遭警方逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

朱男見大勢已去，轉而向警方苦苦哀求，還主動高舉雙手讓警方上銬，期間還不斷表示「可以幫我撿一下眼鏡嗎？」誇張行徑讓警方相當傻眼，而朱男被帶回後，還不斷以三字經辱罵員警，情緒失控，全案訊後將依毀損、妨害公務罪嫌移送法辦。

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