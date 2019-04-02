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投幣還會發光！「薩諾斯無限手套」存錢筒限2萬個　小7獨家漫威集點來了

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▲▼小7獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點來了 。（圖／業者提供）

▲漫威無限手套炫光存錢筒跟漫威鋼鐵人炫光鬧鐘，都是限量兩萬個。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

快來搶當最狂隊友！今年最受期待的英雄強檔大片《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月底上映。對此，有不少業者紛紛推出相關商品活動，其中小7更獨家推出「MARVEL復仇者聯盟」CITY CAFE集點送，主打一系列英雄系列周邊商品，預計將引發漫威迷蒐藏風潮。

掌握漫威商機，小7首次與超級英雄MARVEL復仇者聯盟合作，將於10日起推出七大主題的「MARVEL復仇者聯盟」英雄系列周邊，包括造型馬克杯、不鏽鋼保溫杯、烤麵包機、27吋變色大直傘、無限手套炫光存錢筒、鋼鐵人炫光鬧鐘、安全帽及20吋行李箱等，每款皆為限量。

▲▼小7獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點來了 。（圖／業者提供）

其中，薩諾斯與驚奇隊長更首次做成馬克杯贈品，另還有兩款隱藏版的變色馬克杯，倒入50℃以上的熱水，杯子還會變色。集滿6點加99元，或集滿20點即可兌換一款，限量共36萬個。 而薩諾斯3D無限手套造型的存錢筒，投幣時寶石還會發光，集滿6點加499元即可兌換，限量2萬個。

小7表示，有別於過往MARVEL漫威授權商品，本次CITY CAFE集點所兌換的贈品，以上班族群為主要開發對象，並瞄準男性和英雄迷，主打漫威經典人物鋼鐵人、美國隊長、浩克、黑豹等。於4月10日起至6月4日止，購買CITY CAFE或現萃茶即可獲得一點，集滿6點加99～2,799元即可兌換一款。

另外，萊爾富為歡慶30週年，自即日起至4月23日止，使用HiPay綁定國泰世華卡累計消費滿199元，即送限量Hi-Life Original抽取式衛生紙，且於活動期間消費Hi點雙倍送；並到5月7日前，持六大銀行信用卡單筆消費滿300元送萊爾富30元購物金。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,MARVEL復仇者聯盟,漫威

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