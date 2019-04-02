保證芭樂價格回升　陳吉仲發豪語：不滿意可以趕我出去

記者洪正達／高雄報導

農委會主委陳吉仲2日到燕巢青果合作社視察芭樂產銷問題，並與果農座談，雖然2019年為止已外銷多達1500多公噸，但果農對次級品的加工及回收價格仍不甚滿意，對此陳吉仲也發下豪語，收購價格即日起每公斤為8元，若清明節後仍不滿意，「你們可以趕我出去」。

陳吉仲表示，農委會目前已開始收購市場上的次級品，希望能換上品項較好、價格較優的芭樂，不過也有農友反應，一些不肖的肥料商、農具商，聽聞農委會要開始補助後，也開始同步漲價，雖然補助看似有賺，但其他週邊用品的漲價，等於又將利潤降低，對此，陳吉仲也說，日前有與這些廠商協調「不要隨補助漲價」，且與會廠商都有簽名，若果農確實舉證，將會責令這些廠商將商品下架。

對於日前媒體報導芭樂價格已跌至谷底，陳吉仲也出面喊冤，他說燕巢芭樂的品質是全台最優，但媒體僅針對次級品價格報導，對於價格可達每公斤50元以上的優等品種卻從不關切，讓他覺得相當不公平。

不過，對於高雄市長韓國瑜的國外農產訂單，陳吉仲則說，希望市府可回報外銷量，否則在產銷通路的政策上會出現誤判，陳表示，目前農委會已獲某國家同意可進口台灣芭樂，是哪個國家，陳吉仲始終保持神秘，不願對外說清楚。

▲▼燕巢運銷合作社正在分裝揀收芭樂。（圖／記者洪正達翻攝）

