芭樂價低被丟美濃大圳　吳芳銘反嗆：高雄市府變農糧署嗎？

▲高雄市長韓國瑜見證簽約儀式。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜全力拚外銷，但近日芭樂價格慘跌，有民眾拍下美濃吉洋圳溝裡，很多芭樂遭到丟棄，載浮載沉，疑似是從上游漂下來的！對此高雄市農業局長吳芳銘表示，這些被丟棄的芭樂都屬於次級品或下品，農業局也在努力穩定高雄芭樂價格，從3月26日到4月1號，交易量占台灣交易量的90%，平均價格是雙位數，也是全台最高。

▲網友在臉書上PO文。（圖／記者洪靖宜翻攝）

芭樂近日價格低落，有人發現美濃農民在吉洋里水圳傾倒芭樂，長度綿延約200公尺，網友拍照上傳，內容寫說「來美濃晃晃，看到水溝都是芭樂， 路旁阿嬤應該覺得很浪費，農民辛苦種的芭樂都倒水溝了 ！高雄怎麼了 〜 韓市長不是接了很多訂單了〜 唉！」。

高雄市農業局長吳芳銘表示，去年823豪雨重創，芭樂園打掉重練，今年才會盛產，就是因為盛產，才會造成價格低，近期像是高雄阿蓮燕巢，一天集貨量150公噸，足足比過去增加十倍之多，但在爆量情況下，從3月26日到4月1號，高雄交易量占全台交易量的90%，平均價格還是雙位數，也是全台最高。

▲高雄市長韓國瑜見證簽約儀式。（圖／記者洪靖宜攝）

吳芳銘進一步說明，燕巢因為品牌關係價格有保障，相對旗美地區，價格就沒有這麼漂亮，在美濃發生的這個事件，這些芭樂就是次級品，甚至是下品，沒有透過相當方式處理，美濃區公所有去了解，被丟的芭樂就是品質差的。

而4月2日下午韓國瑜見證上海曾泰股權投資基金公司與台灣盛發生鮮農產品有限公司，和高雄市農會及高雄區漁會，簽下1年採購10億新台幣的合約，包括8億水產、1.5億水果及5千萬果乾伴手禮。

▲高雄市農業局長吳芳銘。（圖／記者洪靖宜攝）

但農委會農糧署長胡忠一日前表示，芭樂生產最多的地區就是高雄大社、燕巢，價格從上星期開始連續下降，既然高雄市長韓國瑜出國拚外銷，不是拿了幾十億？吳芳銘則回嗆「不是幾十億，是十三億左右」，他說「不要一天到晚全說是MOU，農糧署難道都沒有扮演任何角色嗎？難不成高雄市政府變農糧署嗎？我們一直在拚，從知道訊息，就一直在接洽相關單位」，看得出他對於農糧署的說法相當不滿。