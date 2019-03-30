好心幫鄰居收包裹還代付錢遭譏「假會」　女醉後放火燒機車

▲女子不滿代收鄰居包裹反遭酸，酒後竟縱火燒自己和對方的機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

好心被雷親！林姓女子幫忙鄰居陳姓女子收包裹還代付貨到付款800元，陳女得知後沒感恩，竟說那是要退貨的，反譏她「假會！」林女不滿，酒後竟將自己的機車推倒，連對方機車一起放火燒，誇張行徑雖未造成人員傷亡，但已涉及公共危險罪，遭警方依法送辦。

台中市消防局29日晚間獲報，烏日區成功路巷內發生機車火警，警消趕到現場撲滅火勢，而縱火的林姓女子則全身酒味，在一旁狂罵。警方到場後對林女做酒測，發現竟高達0.67，將她帶回派出所。

▲女子酒後準備將鄰居的機車牽到自己的機車旁。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警消到場撲滅火勢，並了解狀況。（圖／記者李忠憲翻攝）

林女供稱，她昨晚好心幫助隔壁的陳姓女子收包裹，還幫付了8百多元，豈知陳女知道後，竟沒感謝她反說，這東西是要退貨的，很「假會」!她因此心生不滿，才會去把對方的機車牽到自己機車旁，將自己機車推倒後，再點燃流出來的汽油洩憤。她清醒後才知自己做傻事，覺得很對不起。

陳女則說，她在家裡時先聞到汽油味，結果沒多久，外面就有人說起火了，她出去才發現自己的車已經成了火球。

警方表示，機車起火後，幸好鄰居發現得早，跟消防員一起滅火，未釀成災害及人員傷亡。林女已涉犯公共危險罪，警詢後依法將她移送台中地檢署送辦。

【更多新聞】

►開280萬BMW嫁妝追撞起火慘死 妻悲慟揪心直擊：他沒酒駕！

►台中打架名店歇業1月將「強勢回歸」 警嗆：強勢執法無期限

►中市警犬隊歡慶1周年 8警犬RAP影片賣萌超「卡哇伊」