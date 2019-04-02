畫面曝光！保母壓住內湖男嬰20分...他「四肢掙扎扭動」疑被活活悶死

記者柳名耕／台北報導

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心，1日下午一名男嬰突然沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治；警方初步判定意外主因應為嬰兒趴睡，導致呼吸不順窒息死亡。不過根據最新監視器畫面，疑托嬰中心保母有過失嫌疑，不小心將男嬰活活悶死，詳細情形相關單位調查當中。

警方指出，托嬰中心吳姓女廚工（61歲）到餵餐時間準備沿床餵食小嬰兒副食品時，發現李姓男嬰趴睡毫無反應，連忙幫男嬰翻身查看，結果發現男嬰臉色已經變成深紫色，嚇得趕緊通知廖姓保母和中心人員，並打119通知救護車趕來急救。

從最新監視器畫面可以看見，廖姓保母（40歲）抱著男嬰哄睡，但男嬰全程面部朝下，而保母巨大身軀將人緊緊壓在身下，男嬰疑因呼吸不到空氣，四肢、屁股不停掙扎，卻無法動彈，姿勢保持了約20分鐘。

對此保母向員警供稱，當時為了要哄男嬰入睡，所以側身環抱，後來起身去照顧別的小孩時，有先確認男嬰呼吸狀況才離開。

▲保母哄小孩入睡，但身體似乎壓到小朋友。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



▲保母發現不對勁了。



▲小孩翻過身居然臉色發黑。



▲警消人員急救中。

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