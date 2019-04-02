寡婦忍4年勾搭亡夫換帖　正宮怒轟：大姑弟媳一起共享我老公小弟

▲一名寡婦勾搭上亡夫多年之交，還大嗆正宮該檢討。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／綜合報導

高雄一名黃姓女子喪夫4年後，戀上亡夫生前的好友林男，非但不顧及對方已婚的身分，遭對方正宮質問時還反嗆「這種事一個銅板不會響」，要對方反省，林妻一怒之下告上法庭，向黃女求償60萬元；高雄地方法院審理後判黃女應賠償林妻30萬元，全案可上訴。

據了解，黃女的蔡姓丈夫在4年前去世，而蔡男與林男為多年之交。林妻指控，黃女從2018年1月起便與丈夫過從甚密，期間還傳送誘惑裸露的私密照給林男，2人甚至在2018年5月間某日在高雄市三民區一處公園夜會，並做出擁抱、親吻等舉動，除此之外，2人也多次發生性行為。

林妻察覺2人姦情後，曾向黃女興師問罪，不料，黃女竟然態度囂張回應，「這種事一個銅板不會響」，反要求林妻自我反省，理直氣壯的態度讓她急火攻心，忍不住痛斥黃女，「大姑弟媳一起共享我老公的小弟」，沒想到黃女卻不反駁，讓她大受打擊，痛苦不堪，怒而告上法庭求償60萬元。

高雄地方法院勘驗黃女傳給林男的私密照及2人在公園幽會的照片，並檢視2人的對話紀錄後認定，黃女的行為已經逾越了普通朋友的社交行為，判黃女應賠償林妻30萬元，可上訴。

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