台中透天厝火警延燒2工廠1男獲救　盧秀燕臉書PO照關切

▲西屯區發生工廠火警，警消到場準備滅火。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

西屯區3日發生工廠火警，一間透天厝起火延燒導致2間工廠燒毀，警消順利救出1男子，沒有人員傷亡，目前已殘火處理。市長盧秀燕第一時間也在臉書表達關心，並感謝辛苦的消防弟兄。

台中市消防局3日下午1點獲報，西屯區廣福里西林巷內有民宅3樓發生火警，並已延燒隔壁1間工廠及1間倉庫。消防隊立刻出動8分隊共20車72人前往搶救，現場由副大隊長郭春霖到場指揮。

▲盧秀燕第一時間臉書關心西屯區工廠火警。（圖／取自盧秀燕臉書）

市長盧秀燕第一時間也關心火警狀況，她的臉書也提到，在74號快速道路上看到濃煙沖天，十分驚人，立即打電話了解。消防局表示，失火的是西屯區一處塑膠工廠，目前正在全力搶救中...」。

消防隊迅速到場，並立刻佈水線搶救，同時進行人命搜索，15分鐘後先救出一名年約60歲，意識清楚的男子，檢傷確認無明顯外傷，男子也表示不用送醫。而火勢也在搶救1個多小時後順利滅火，目前已殘火處理，無人員傷亡。

▲火警造成3棟房屋燒毀，所幸無人傷亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防局表示，起火的建築包括一間製鞋工廠、一間從事研磨加工工廠以及1間透天厝，燃燒面積約800平方公尺，財損部分仍有待估算。