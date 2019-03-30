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影／「東豐自行車綠廊」水保工程砍樹成光頭惹議　中市府這樣說

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記者李忠憲／台中報導

台中市政府施作「東豐自行車綠廊」8K邊坡工程，將百公尺植披樹木清除，引發外界議論。觀光旅遊局30日澄清說，該路段常因風雨後導致樹倒落石狀況，市府經請體育署補助採格框植生工法，兼顧邊坡及植物生長，確保遊客安全，預計4月12日完工，也將持續加強綠化。

國內知名的鐵馬道之一的「東豐自行車綠廊」，每逢假日總吸引滿滿人潮，成為親子騎車踏青的好去處。民眾29日發現，東豐鐵馬道8K處兩側邊坡原本綠意盎然，在樹木遮掩下有如綠色隧道般，如今竟光禿禿，原本的樹木都被斷頭，美麗的畫面沒了，讓人心疼。

▲▼東豐自行車道施工爭議。（圖／記者李忠憲翻攝）

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▲東豐自行車綠廊施作邊坡工程，原本綠意盎然卻成光禿禿，樹木也遭砍除。（圖／（左）翻攝Google Map／（右）市議員陳清龍提供）

▼台中市府施作東豐自行車綠廊8K邊坡工程，兩側植披及樹木均消失。（圖／市議員陳清龍提供）

▲▼台中市府施作邊坡工程，兩側植披及樹木均消失。（圖／市議員陳清龍提供）

▲▼台中市府施作邊坡工程，兩側植披及樹木均消失。（圖／市議員陳清龍提供）

市議員陳清龍到場了解並說，他認為目前將成長良好的大樹，全面性砍除，是粗暴方式，可以事先更細膩的思考。如何保住成長良好的大樹，也做好邊坡加強的改善，應是最佳的決策。

台中市觀光旅遊局認為部分網友誤解該工程，30日表示，8公里處約100公尺南北兩側邊坡，因舊坡面是以卵石護坡，坡面淺根系雜木樹種沿石縫生長，抓地力不足導致樹木傾斜，並有淺根系植物竹子生長。2011年起陸續有民眾反映，每逢大雨及颱風侵襲時，經常有土石崩落及樹木折斷倒塌，2015、2016年間蘇迪勒颱風、梅姬颱風來襲，也發生道路樹倒嚴重影響通行，危害遊客安全。

▲▼東豐自行車綠廊8K處因常有落石及樹倒，市府進行邊坡工程。（圖／中市觀光旅遊局提供）

▲▼東豐自行車綠廊8K處因常有落石及樹倒，市府進行邊坡工程，下為完工後示意圖。（圖／中市觀光旅遊局提供）

▲▼東豐自行車綠廊8K處因常有落石及樹倒，市府進行邊坡工程。（圖／中市觀光旅遊局提供）

觀旅局說，市府為此將該路段邊坡改善工程納入體育署前瞻基礎建設計畫辦理，2017年向體育署申請修繕補助，去年發包施工。工程參考水土保持技術規範，對於潛在災害地段施作預防性工程，透過清除淺根性危木、以格框植生輔以截排水等方式改善，達到邊坡保護效果，以保障遊客安全，整體工程預計4月12日完成。

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關鍵字：東豐自行車綠廊,東豐鐵馬道,8K,台中,陳清龍東,觀光旅遊局

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