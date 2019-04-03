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解放軍戰機3度越「台海中線」　《環球》社評：美國在台海施力減弱

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▲▼解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊進行實戰訓練。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲《環球網》指出，美國軍艦今年以來就3度越過台灣海峽，現在卻指責解放軍破壞台海現狀。（示意圖／翻攝自央廣軍事）

大陸中心／綜合報導

過去美國國家安全顧問約翰•波頓（John Robert Bolton）以及國務院、五角大樓曾發出的聲明，指責解放軍戰機越過「台海中線」。而大陸官媒《環球網》2日刊出評論指出，美國軍艦光今年就已經3度越過台灣海峽，還反過頭來指責是解放軍破壞台海現狀，不過美國在台海施展力量的餘地已逐漸減弱。

根據評論，美國將大陸視為戰略競爭對手，甚至還耀武揚威地揮舞著台灣這張牌；美方和蔡英文不斷打破台海現狀，蔡英文破壞遵守「九二共識」的兩岸政治基礎，美國則通過「台灣旅行法」。

社評指出，民進黨拒絕承認「一個中國」，並且採取對抗大陸的政策，這是造成台海局勢動蕩的原因，「而華盛頓又將自己的對台政策與民進黨的政策路線綁在一起」。

社評表示，大陸不會主動開啟中美之間的衝突，但為了維護利益必會跳出來鬥爭，尤其是跟台灣有關的問題。除此之外，大陸與台灣距離太近，使得各種資源都能取得，相比之下，美國在台海地區的牌實在不多，因為選錯了地點、時間和對手。

另外，社評也提到，美國確實很強大，但可能只剩「軍艦在台海來來回回示威」的手段了，假如美軍重新回到台灣，觸犯大陸的《反分裂國家法》，解放軍勢必會直接出手，「相信台灣當局沒有膽量讓這事發生，因為他們知道那將會判「台獨」勢力死刑。」

社評指出，有些美國激進分子會將先進的飛機賣給台灣，這是打破台海現狀的危險行為，大陸會採取嚴厲的手段阻止，而這些技術最終將會落到大陸手中，「因此美國政府若貿然行動，勢必得付出代價。」

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關鍵字：環球,社評,美國,台海,台灣,勢力,解放軍,台灣旅行法,蔡英文

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