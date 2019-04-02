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哈根達斯包裝太土！進軍大陸23年...「3大原因」讓銷量跌谷底

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▲▼Häagen-Dazs冬日限定 。（圖／業者提供）

▲美國Haagen-Dazs在1996年將自己包裝成「高端、奢華」進軍大陸市場。（圖／業者提供）

大陸中心／綜合報導

美國「哈根達斯（Haagen-Dazs）」一球至少要近百元，即便在台灣被視為「高級冰淇淋」，依然得到許多人喜愛。不過，Haagen-Dazs進軍大陸已23年，銷量卻不斷下滑，其中的原因包括進駐大陸市場時的「奢華」策略、包裝太老土、門店租金上漲等等。

Haagen-Dazs在1996年以「奢華風格」進軍大陸市場，秉持著不添加任何防腐劑、堅持原料全部從全球各地進口而來的信念，再加上一句經典廣告詞「愛她，就請她吃Haagen-Dazs」成功打動了女孩們的心；現今雖然已有200多家分店，不過，這20幾年來銷量卻日漸下滑，而當時最強的競爭者正是知名的冰淇淋店「冰雪皇后（Dairy Queen）」。

Dairy Queen比Haagen-Dazs早了2年進駐大陸，對冷飲市場也了解得十分透徹，因此無論在市場定位方面，還是在產品價格方面都略勝一籌，目前已有上千家分店在大陸。除此之外，Dairy Queen的產品種類非常豐富，共有5大類28個口味，其中的「暴風雪」是一項明星產品，更深受股神巴菲特（Warren Buffett）的喜愛。

▲哈根達斯花季冰淇淋，巡迴車開跑。（圖／記者徐恩樂攝）

▲Haagen-Dazs的冰淇淋堅持不添加防腐劑，細緻綿軟的口感號稱「冷飲界的勞斯萊斯」。（圖／記者徐恩樂攝）

Haagen-Dazs在2014年曾經為了搶救銷售量，將全部門市重新裝修，除此之外，也把廣告詞改為「Everyday made extraordinary（每一天都非凡）」，並且邀請了迪麗熱巴作為品牌代言人，希望能重新擄獲消費者的心，沒想到不僅沒有改善，反而處於更加低迷的情況。

其中之一的原因包含Haagen-Dazs當時以「奢華風」進駐。大陸的冰淇淋市場多以親民化路線為主，所以對於Haagen-Dazs這品質極好的國外品牌難免感到好奇或崇拜；不過，隨著網際網路發展，許多大陸消費者開始比較，發現在美國超市裡的價格明明不到7元（台幣約32元），但在大陸卻要35元（台幣約160元），因此開始對這品牌感到失望。

▲app行銷活動。（圖／Häagen-Dazs粉絲團）

▲Haagen-Dazs過去在包裝上一直沒有改變，讓人失去新鮮感。（圖／Häagen-Dazs粉絲團）

此外，Haagen-Dazs在包裝上許久都沒做出改變，讓大陸人感覺太過老氣，雖然後來換成了小清新風格，但這些年各種網紅冰淇淋，以及眾多小品牌迅速竄紅，因此沒有發揮太大的作用。此外，當時的競爭者Dairy Queen擁有5大類28個口味的冰淇淋，消費者能依據自己的喜愛添加其他配料，比起Haagen-Dazs更貼近人心。

最後，Haagen-Dazs和許多品牌一樣，採取的銷售管道同樣是門市、零售和電商，受租金上漲的影響，以及同類品牌的競爭，導致在大陸銷量毫無起色，無形中讓門市變得更加冷清。若Haagen-Dazs想要逆轉這23年來在大陸的成績，勢必得跟上消費者的腳步，讓品牌成功轉型升級，重新打動人心。

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關鍵字：哈根達斯,Haagen-Dazs,冰雪皇后,Dairy Queen,銷量,奢華,包裝,美國

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